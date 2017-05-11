Espor alanında yeni ortaklık!

Oyunculara yönelik ürünleriyle tanınan Razer™ ve dünyanın en tanınmış espor markaları arasında başı çeken SK Gaming aralarındaki yeni stratejik ortaklığı duyurdular.

Espor dünyasına hem girişimci hem yatırımcı olarak katılan ilk şirketlerden biri olan Razer ve espor organizasyonu yapmak amacıyla kurulan ilk oyun topluluklarından biri olan SK Gaming’in ortak çalışmalarının heyecan yaratması bekleniyor. Razer ve SK Gaming 1997-98’de birbirine yakın dönemlerde kuruldular, bugün ise oyun dünyasının en değerli markaları arasında sayılıyorlar. Her iki marka espor’un öncüleri arasında yer aldı ve espor’un bugün herkesin konuştuğu profesyonel ve rekabetçi bir ekosistem, multi milyon dolarlık bir endüstri haline gelmesinde liderlik etti.

Razer ve SK Gaming arasındaki anlaşma özel audio ürünler sponsorluğu üzerinde yoğunlaşacak. Razer tüm SK Gaming ekibine en yeni pro-audio ürünlerini verecek. Karşılığında ise SK Gaming takımının oyuncuları Razer’ı ürün geliştirme, araştırma ve inovasyon süreçlerinde destekleyecek. Dünyanın en iyi eSporcularından birkaçını çatısı altında toplayan SK Gaming’in Razer’a inovatif ürünlerle ilgili vereceği geri bildirim ve fikirlerin çok faydalı olacağına kuşku yok. Razer böylece, oyuncular için oyuncular tarafından geliştirilmiş ve en sıkı oyuncunun bile tüm ihtiyaçlarını gideren ekipmanlar yaratma misyonunu yerine getirmekte birkaç adım öne geçmiş olacak.

Razer’ın kurucu ortağı ve CEO’su Min-Liang Tan konuyla ilgili şöyle diyor: “SK Gaming gibi bir espor dominosuyla çalışacağımız için çok heyecanlıyız. Kazanma hırsımız ve rekabetçi oyunlara duyduğumuz aşk genlerimizden geliyor ve ortak. Birlikte espor’un yeni kilometre taşlarını oluşturacağız.”

SK Gaming’in direktörü Alexander Müller’in yorumu ise şu şekilde: “Razer’la çalışacağımız için inanılmaz derecede heyecanlıyız. Oyuncularımız için kusursuz ses en önemli şeylerden biri ve Razer sayesinde takımlarımızın mümkün olan en iyi şartlarda oynayacağından eminiz. Hem SK Gaming hem Razer on yıllardır espor’un gelişimine katkıda bulundular. Şimdiki hedefimiz ise birlikte daha ileriye gitmek.”