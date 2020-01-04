Barcelona ile oynadığı son 20 La Liga maçında galibiyet alamayan Espanyol, bu karşılaşmaların 15'inde gol sevinci yaşayamadı. Real Madrid'in ardından Espanyol'ü La Liga'da en fazla yenen takım olan Barcelona, lig tarihinde aynı rakibi 100 defa mağlup eden ikinci ekip olmak için sahaya çıkıyor.

Espanyol bu sezon La Liga oynadığı dokuz iç saha maçında galibiyet alamadı.

La Liga'da oynanan Espanyol – Barcelona derbilerinde en fazla gol atan oyuncu olan Lionel Messi, en yakın takipçisini ikiye katlamış durumda (11; Cesar Rodriguez).

Barcelona Menajeri Ernesto Valverde, La Liga kariyerinde Espanyol ile deplasmanda karşılaştığı dokuz maçta bir galibiyet alabildi.

Espanyol Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Espanyol Barcelona maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele D-Smart Sport Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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