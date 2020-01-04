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Spor Arena
Haber Giriş: 04.01.2020 - 15:16,Son Güncelleme:/

Espanyol 2-2 Barcelona

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Espanyol 2-2 Barcelona

La Liga'da 19. hafta maçında Espanyol ile Barcelona karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona erdi.

Espanyol'un gollerini 23. dakikada David Lopez ve 88. dakikada Lei Wu kaydetti.

Barcelona'nın golleri ise 50. dakikada Suarez ve 59. dakikada Vidal'dan geldi.

Karşılaşmayı 75. dakikada De Jong'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamlayan Barcelona, bu beraberlikle puanını 40 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Espanyol'un puanı ise 11 oldu.

Espanyol 2-2 Barcelona

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...


MevzuBahis | 4-5 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
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Espanyol 2-2 Barcelona


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