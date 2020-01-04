Espanyol 2-2 Barcelona

Espanyol'un gollerini 23. dakikada David Lopez ve 88. dakikada Lei Wu kaydetti.

Barcelona'nın golleri ise 50. dakikada Suarez ve 59. dakikada Vidal'dan geldi.

Karşılaşmayı 75. dakikada De Jong'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamlayan Barcelona, bu beraberlikle puanını 40 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Espanyol'un puanı ise 11 oldu.





Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...

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