ESL Open Vodafone 5G PUBG Mobile’da şampiyon Futbolist
Milano’da düzenlenen Games Week kapsamında yapılan ESL Open Vodafone 5G PUBG Mobile‘da şampiyon Futbolist oldu.
Espor dünyasında yaptığı girişimlerle adından sıkça söz ettiren Futbolist, dahil olduğu PUBG Mobile rekabetinden de şampiyonlukla ayrılmayı başardı.
Turnuvada Türkiye’yi KAOS, Futbolist ve İstanbul Wild Cats takımları temsil ederken, Vodafone’un 5G mobil şebekesi üzerinden oynanan organizasyonun final aşaması tam not aldı.
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