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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
30.05.2019 - 17:42, Son Güncelleme:

Eskişehirspor’un yeni başkanı Osman Taş!

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Eskişehirspor’un yeni başkanı Osman Taş!

Eskişehirspor Kulübü Genel Kurul toplantısında seçime tek aday olarak giren Osman Taş Başkan seçildi.

Eskişehirspor’un Olağanüstü Seçimli ve Mali Genel Kurul Kongresi gerçekleştirildi.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde önce Mali Genel Kurul düzenlendi. Kongre üyelerinin çoğunluğunun oyuyla eski Başkan Kaan Ay ve yönetimi ibra edildi.

Burada veda konuşması yapan Kaan Ay, "Ben Eskişehirspor’a vefa borcumu ödediğimi düşünüyorum. Seçildiğimiz günden beri eleştiriliyoruz. Ne yapsak eleştirildik. En son Afyonspor maçından sonra istifaya davet edildik ve bana iftiralar atılmaya başladı. Ben iftiranın olduğu yerde asla olmam. Görev sürem boyunca çileli yolda bana destek olan herkese teşekkür ederim. Oturup ağladığımız günler oldu. Eskişehirspor bizlerin sevdasıdır bu sevda bitmez. Başım dik olarak geldim buraya başım dik olarak gidiyorum. Yaşasın Eskişehirspor" dedi.

Daha sonra kongre üyelerinin kararı ile seçime tek aday olarak giren Osman Taş Eskişehrispor’un yeni başkanı oldu.

Seçilmesinin ardından bir konuşma yapan Eskişehirspor Başkanı Osman Taş, "Biz önümüze bakacağız, biz Eskişehirsporluyuz, biz dilenci değiliz, biz bir markayız. Bize bu imkânı verdiğiniz için elimizden geleni yapacağımıza emin olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Osman Taş, Divan Kurulu başkanının elinden mazbatasını aldı.

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Eskişehirspor’un yeni başkanı Osman Taş

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