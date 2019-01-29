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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
29.01.2019 - 22:46, Son Güncelleme:

Eskişehirspor'un transfer yasağı kaldırıldı!

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Eskişehirspor'un transfer yasağı kaldırıldı!

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Eskişehirspor'un geçmiş dönemlerde görev alan futbolcu ve antrenörlerin alacakları nedeniyle konulan transfer yasağı kaldırıldı. 

Eskişehirspor Başkanı Kaan Ay, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "O sene bu sene diyerek takımımızı yalnız bırakmayan, mücadeleden vazgeçmeyen başta teknik direktörümüz Fuat Çapa ve yardımcılarına, sözleşmeleri bulunmamasına rağmen Eskişehirsporumuz ile antrenmanlara devam eden, genç kardeşlerine aktardıkları tecrübeleriyle destek olan yürekli futbolcularımıza, transferin açılabilmesi için camiamızı sahiplenen, zor günlerimizde Eskişehirspor’a sahip çıkan icra kurulu üyelerine, desteklerini esirgemeyen efsane taraftarlarımıza, kulübümüzün transfer tahtasının açılması için muvafakat belgesi veren geçmiş dönemde teknik kadromuzda bulunan hocalarımız ile futbolcularımıza ve avukatlarına teşekkür ederiz. Kongrede belirttiğimiz üzere bu yükün altından sadece yönetim kurulu olarak kalkmamız mümkün değildir. Şimdi birlik zamanı, şimdi kenetlenme zamanı. Bir haftadır gece gündüz demeden ailesinden, eşinden, işinden ödün vererek koşturan değerli yönetim kurulundaki arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim. Bügün itibarıyla yükümüz daha ağırdır. Allahım bir daha böyle kara günler bizlere yaşatmasın. Sabırla bizleri bekleyen, Türkiye'ye örnek olan taraftarımıza hediye ediyor, verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Projelerimizi yakın zamanda açıklayacağız. Anadolu efsanesi olan kulübümüz, 1965 ruhu ile devam edebilmek için, tüm camiamızın desteğini bekliyoruz. Yönetim kurulumuzun çabaları neticesinde transfer tahtamızı açmış bulunmaktayız.

"ŞİMDİ LİG ESKİŞEHİRSPOR İÇİN BİR DAHA BAŞLIYOR"

Transfer tahtasının açıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla açıklayan Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise şöyle dedi:

"Şimdi lig Eskişehirspor için bir daha başlıyor. İmzalar verildi, tahta açıldı. Gencecik futbolcularımız, bizi bekleyen sabırlı vefakar arkadaşlarımız, şimdi bambaşka bir takım olduk. Çabamıza değdi, haydi vira! Kime teşekkür etsem ki? Önce imza veren meslektaşlarıma, futbolcularımıza, olur da imzalar verilir, bu güzel formayı giyerim diye bekleyen arkadaşlarımıza. Eskişehirspor'un yüzünü karartmayan bizim çocuklara. Eski, yeni yok. Bu formayı giyen herkes artık bir takım. Yönetim kurulu üyelerimiz, başkanımız Kaan Ay çok çalıştı. Gazeteci dostlar hep yanımızdaydı. Ama Eskişehirspor'un muhteşem taraftarı olmasa kime ne anlatabilirdik? Şimdi taraftarımıza bir sorum var: Cumartesi Gençlerbirliği maçında kaç kişiyiz?"

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