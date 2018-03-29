Eskişehirspor'un evinde puan kaybı istemiyor
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, 1 Nisan Pazar günü sahalarından yapacakları Balıkesirspor Baltok maçında puan kaybetmek istemediklerini söyledi.
Teknik direktör Yücel İldiz yönetimindeki futbolcular, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
İldiz, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu hafta Balıkesirspor Baltok ile önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.
Siyah-kırmızılı takımın ligde 6 maçının kaldığını anımsatan İldiz, şöyle konuştu:
"Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu sezonu sağlıklı bitirmek çok önemli bir iş olacak. Destek verenlere teşekkür ediyorum. Oyuncularımızla birlikte 6 hafta sonunda ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Gelecek sezon ise Eskişehirspor yarışmacı kişiliğine bürünecektir. Bu haftaki Balıkesirspor Baltok maçında puan kaybına tahammülümüz yok. Balıkesirspor Baltok ise buraya puan ya da puanlar için gelecek. Bizim de mutlaka kazanmak zorunda olduğumuz bir maç. Taraftarımızdan ve camiamızdan destek ve anlayış bekliyoruz. Son 6 haftayı saha içinde ve saha dışında birlik ve beraberlik içinde geçirmeliyiz. Bunu yaparsak hedeflerimize ulaşırız."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle