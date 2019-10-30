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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
30.10.2019 - 17:56, Son Güncelleme:

Eskişehirsporlu futbolcular antrenmana katılmadı

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Eskişehirsporlu futbolcular antrenmana katılmadı

TFF 1. Lig'de 3 Kasım Pazar günü sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak Eskişehirspor'da futbolcular, yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekmek için antrenmana çıkmadı.

Siyah-kırmızılı futbolcular, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde öğleden sonra yapılması planlanan idmana çıkmama kararı aldı.

Takım kaptanı Sezgin Coşkun, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongreden sonra verilen sözlerin tutulmadığını öne sürdü.
Coşkun, yabancı futbolcuların kiraları ödenmediği için evlerinden çıkarılmak üzere olduğunu, otomobillerinin kiralama şirketleri tarafından
alındığını iddia etti.

Genç oyuncuların ceplerinde harçlık bile olmadığını, tesis çalışanlarına da uzun süredir maaş ödenmediğini ileri süren Coşkun, şöyle konuştu:

"Tesiste zaman zaman yemek çıkmadığını, antrenman sonrası duş almak için sıcak su olmadığını hatta maçta giyecek yedek formamızın dahi olmadığını belirtmek isteriz. Bu kadar olumsuz şartlarda takımın antrenman ve maça hazırlanması tabii ki kolay olmuyor. Personelimizin de artık dayanacak ekonomik gücü kalmamıştır. İş ahlakımızdan ve Eskişehirspor sevdamızdan dolayı bütün olumsuzluklara rağmen biz futbolcular ve tesis çalışanlarımız, bütün iyi niyetimizle kulübü ayakta tutmak için çabalıyoruz. Dışarıya her şey dört dörtlükmüş gibi bir izlenim verilmekte ama hiçbir şey söylenildiği gibi değil. Bunu kamuoyuna göstermek adına, maalesef bir tepki göstermek zorunda kaldık. Futbolcular ve tesis çalışanları olarak, bugün antrenmana çıkmama kararı aldık. Sıkıntılar sona erene kadar antrenmana çıkmayacağız."

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