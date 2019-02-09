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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
09.02.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

Eskişehirspor'dan centilmenlik örneği! Fuat Çapa alkış aldı...

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Eskişehirspor'dan centilmenlik örneği! Fuat Çapa alkış aldı...

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, sakatlık nedeniyle 10 kişi kalan rakibi karşısında centilmenlik örneği göstererek futbolcusu İbrahim Halil Öner'i oyundan aldı.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan ve Eskişehirspor'un 3-0 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 78. dakikasında, 3 oyuncu değiştirme hakkını da kullanan Kardemir Karabükspor'dan Yusuf Akbulut, sakatlanarak oyundan çıktı.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa da rakibi 10 kişi kalınca fair play örneği göstererek İbrahim Halil Öner'i oyundan aldı. Kalan sürede iki takım da 10'ar kişiyle mücadele etti.

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal da Çapa'nın yanına giderek bu hareketinden dolayı tebrik etti.

Eskişehirspor'un 4-0 kazandığı karşılaşmanın sonunda da Eskişehirsporlu taraftarlar, Kardemir Karabüksporlu genç oyuncuları bulundukları tribün önüne davet ederek tezahürata bulundu.

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