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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
27.07.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

Eskişehirspor’dan ’26 saat, 1 şehir’ kampanyası!

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Eskişehirspor’dan ’26 saat, 1 şehir’ kampanyası!

Eskişehirspor Yönetimi tarafından kulübün borçlarının azaltılması amacıyla başlatılan ’26 saat,1 şehir’ kampanyası kapsamında siyah-kırmızılı taraftarlar, özel olarak hazırlanan kumbaralar ile sokak sokak gezip para topluyor.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor camiası, ’26 saat, 1 şehir’ kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında toplanan desteklerle kulübün borçlarının azaltılması hedefleniyor. Özel olarak tasarlanan 1000 kumbara, Eskişehir sokaklarında kulübe destek vermek isteyen futbolseverlerin ayağına götürülecek. Yine kampanya için hazırlanan destek formaları da Eskişehirspor mağazalarında satışa sunuldu. Toplam 26 saat sürecek olan kampanyanın sonunda tüm kumbaralar noter huzurunda açılacak.

’ESKİ BORÇLARI BİTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ’

Kampanya hakkında bilgi veren Eskişehir Başkanı Osman Taş, sürekli kampanya yapılmasından dolayı insanların sıkıldığını belirterek, "Biz bu kampanyayı Eskişehirspor’un borcunu bitirmek için yapıyoruz. Biz dedik ki; ’Eskişehir’de 860 bin kişi yaşıyor. 860 bin kişiye bir kereye mahsus 26 saat boyunca bir kampanya düzenleyelim. 860 bin kişiden biz 100 lira toplarsak 86 milyon yapıyor. Bu 86 milyon da bizim Eskişehirspor’umuzun borcunu bitiriyor.’ Asıl amaç bu aslında. Biz eski borçları bitirmeye çalışıyoruz ki önümüze bakabilmemiz için. Biz kampanyadan ziyade projelerle taraftarımıza destek amaçlı kulübümüzü bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. Kampanyaların bitmesi lazım. Çünkü insanlar sürekli kampanya yapmaktan sıkılıyor. Biz proje sunup projelerimizle devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

’DAMLAYA DAMLAYA GÖL OLUR’

Şehirdeki birlikteliği sağlamaları gerektiğini söyleyen Eskişehirspor Genel Sekreteri Selim Demircioğlu ise şunları söyledi:

"Geçmişten gelen camiamızın, kulübümüzün bir borcu var. Bunu hep beraber ödememiz lazım. Bizim yönetim olarak zaten kulübü bu sene yaşatacak planlarımız ve projelerimiz var. Ama tabii geçmiş borçlarla ilgili çalışmalar yapmamız lazım. Bu sadece bir yönetim ve belirli kişilerin çözebileceği bir konu değil. Bütün şehrin hatta ülkedeki bütün Eskişehirsporluların ve Eskişehirspor’u sevenlerin desteğiyle olan bir şey. O yüzden böyle bir kampanya başlatıldı. Tabii ki kampanyaya destek istiyoruz fakat bu kampanya sadece 26 saatlik bir kampanya ile sınırlı değil. Bu bir ölçüt fakat bundan sonra sürekli herkesin desteğine ihtiyacı var bu kulübün. Biz içeride de olsak dışarıda da olsak her zaman bu kulübe destek verdik, şahıslar olarak vermeye de devam edeceğiz. Şehirdeki birlikteliği sağlamak lazım. Biliyoruz ki ekonomik durumlar vesaire, herkeste belli bir sıkıntı var. O yüzden de kimseden çok büyük beklentiler yok. Damlaya damlaya göl olur prensibi ile ilerliyoruz."

Eskişehirspor’dan ’26 saat, 1 şehir’ kampanyası

’TAKIMI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri de, "Eskişehirspor 1965 yılından beri bir direniş içerisinde. Sürekli taraftarın desteğiyle ayakta kalan bir kulüp. Özellikle bizler 2015-2016 sezonunda küme düştüğümüzden beri son 3 sezondur neredeyse her sene onlarca kampanya yaparak kulübümüzü ayakta tutuyoruz. Normalde şehrin idarecilerinden, ileri gelenlerinden kulübümüze herhangi bir destek olmadığı ve çok büyük bir borç içerisinde olduğumuz için taraftar olarak takımımızı yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah bu kampanya ile şehrimiz de bize karşılık verecek ve Eskişehirspor’un mevcut kadrosunu koruyarak az bir süre kala lige başlayacağız. Tekrar 6 puan silme cezaları ve diğer küme düşürme cezalarından da kurtulacağız" dedi.

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