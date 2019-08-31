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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
31.08.2019 - 17:28, Son Güncelleme:

Eskişehirspor'da yönetim değişiyor

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Eskişehirspor'da yönetim değişiyor

Eskişehirspor’un mevcut yönetimi, yeni talip olan yönetim grubu ile bir araya gelerek görüşmelere başladılar.

Eskişehirspor’da bugün yaptıkları basın açıklaması ile yönetime talip olduklarını açıklayan grup, mevcut yönetimin davetiyle Vali Hanefi Demirkol tesislerinde bir araya geldi. Burada yapılan görüşmede Eskişehirspor yönetimini hemen devredebileceklerini aktaran Mali İşler Sorumlusu Mehmet Şimşek ile yönetime talip olduklarını açıklayan Doç. Dr. Adnan Sevim, Eskişehirspor’un geleceği için fikir alışverişinde bulundu.

“Biz pazartesi Togo’yu çözeriz dediğiniz an yönetimi hemen veririz”

Daha önceden alacakları olan oyuncu Togo’nun pazartesi acil olarak ödenmesi gereken bir borcunun olduğunun altını çizen Mehmet Şimşek, istenildiği anda yönetimi devredebileceklerini ve ellerinden gelen yardımı yapacaklarını ifade etti. Şimşek, “Siz tamam pazartesi hallederiz derseniz yönetim kurulu burada, hemen genel kurul kararı alabiliriz. Bu süre zarfında da siz icra kurulu gibi ister bizim yöneticilerimizden takviye alırsınız bilirkişi gibi ya da almazsınız. Direk devam edebilirsiniz. Biz pazartesi Togo’yu çözeriz dediğiniz an yönetimi hemen veririz. Biz eğer siz devam ediyoruz biz pazartesi günü Togo’yu çözer gideriz derseniz biz seviniriz, yardımcı oluruz. Hem maddi hem de manevi. Siz hallediyoruz dediğiniz an yeter sayımız var. Hemen genel kurul kararı alırız. Sadece tüzüğümüzde üye olmayanlar yönetici olamaz diyor. Hemen ekibinizde kimler varsa onları karar alalım. Siz okey dediğiniz an biz hemen karar defterine yazarız. Çoğunluğumuz da var. Size de destek oluruz. Aşağıda kayıtlar var size de veririz, hatta hazırladık. Hemen bir saat içinde bile göreve başlayabilirsiniz biz gerekeni yaparız” dedi.

“Resmi bir yönetim varken bu konuyu çözmemiz çok doğru olmaz”

Yönetime talip olan grup adına konuşan Doç. Dr. Adnan Sevim ise, Togo ile alakalı olan durumu değerlendireceklerini, fakat mevcut yönetim varken bu durumu çözmenin doğru olmayacağını söyledi. Genel kurul kararı alınması gerektiğini aktaran Sevim, “Şunu söylemeye çalışıyorum, burada resmi bir yönetim varken bizim bu konuyu çözmemiz çok doğru olmaz.

Madem herkes Eskişehirspor tek payda diyor, onun için buradayız, lütfen hiçbir oyuncuyu satmayalım. Son müsabakalardaki puan kaybı ligde kalmak için çok önemli. Şöyle anlıyorum bu konuşmalardan, siz eğer Togo konusunu çözerseniz biz genel kurul kararı alıyoruz. Bir şekilde bu konuyu çözüp eksi 6 yemememiz gerekiyor. Biz bunu konuşup değerlendireceğiz. Ama her hâlükârda genel kurul kararı almanız gerekiyor” şeklinde konuştu.

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Eskişehirsporda yönetim değişiyor

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