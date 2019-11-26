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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
26.11.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Eskişehirspor'da son 4 sezon içerisinde 7 başkan değişti

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Eskişehirspor'da son 4 sezon içerisinde 7 başkan değişti

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, Süper Lig'den düştüğü 2015-2016 sezonundan 2019-2020 sezonuna kadar toplamda 7 başkan değiştirdi.

2015-2016 yılında Süper Lig’den bir alt lige düşen Eskişehirspor’un 4 sezondur yönetiminde dikiş tutmuyor. 2016-2017 sezonuna başkanlığı Mesut Hoşcan’dan devralan Halil Ünal ile giren siyah kırmızılı camia, Süper Lig umuduyla girdiği sezonda bir üst lige çıkamayarak hayal kırıklığı yaşadı.

Başarısızlık sonucu olağanüstü kongre ile 2017-2018 sezonuna girilirken yeni başkan Sinan Özeçoğlu seçildi. Başkanlığı kısa süren Özeçoğlu’nun ardından bir süre aday çıkmazken 2017’nin aralık ayında eski başkan Halil Ünal tekrar görevi devraldı. O dönem maddi sorunlarla boğuşan Halil Ünal yönetimi bir süre görevi devam ettirdi. Kongreler birçok kez yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenirken Ocak 2019’da yapılan kongrede 18. başkan olarak sandıktan Kaan Ay çıktı. Fakat Kaan Ay da sorunların altından kalkamadı. Son olarak Mayıs 2019’da yapılan kongre ile Osman Taş, görevi Kaan Ay’dan devralarak 19. başkan seçildi. Ardından Osman Taş istifa etti ve bir sonraki kongrede tekrar başkan seçildi. Kısa süre başkanlık koltuğunda 2. defa oturan Taş, 24 Kasım’da yapılan kongrede görevi Mustafa Akgören’e devretti.

Bu sonuçla son 4 sezon içerisinde Halil Ünal ve Osman Taş ikişer defa başkanlık yaparken, Akgören de Eskişehirspor’un bu süreç boyunca 7. başkanı oldu.

Eskişehirsporda son 4 sezon içerisinde 7 başkan değişti

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