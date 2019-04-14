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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
14.04.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Eskişehirspor'da şok sakatlık! Köprücük kemiği kırıldı...

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Eskişehirspor'da şok sakatlık! Köprücük kemiği kırıldı...

Eskişehirspor'un evinde Birevim Elazığspor'u ağırladığı karşılaşmanın ikinci yarısının uzatma bölümünde sakatlanan Cemali Sertel'in sol köprücük kemiğinin kırıldığı öğrenildi. Genç sol bek, yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapattı.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Eskişehirspor, sahasında Birevim Elazığspor'u 3-1 mağlup etti. Üç puanı üç golle alan kırmızı siyahlı ekip bu skorla düşme hattında bir adım daha uzaklaştı.

Yaşanan sevinç ise karşılaşmanın ardından Cemali'den gelen haberle birlikte yarım kaldı. Karşılaşmanın son dakikalarında, rakip ceza alanında yerde kalan Cemali Sertel'in sol köprücük kemiğinin kırıldığı öğrenildi. Bonservisi Medipol Başakşehir'de bulunan ve Eskişehirspor'da kiralık olarak forma giyen Cemali, gözyaşları içinde sahayı ambulans ile terk etti.

"Omzu kırıldı, sezonu kapadı maalesef"

Genç sol bekin sezonu kapadığını ise, Teknik Direktör Fuat Çapa tarafından sosyal medya hesabından açıklandı.

Çapa, "Hiçbir şey çocuklarımızın sağlığından daha önemli değil. Maçın bitimine bir dakika kalsa bile topa giden Cemali'yi alkışlayalım. Omzu kırıldı, sezonu kapadı maalesef. İnşallah kısa zamanda iyileşip sahaya dönecektir. Sevincimiz buruk" dedi.

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Eskişehirsporda şok sakatlık Köprücük kemiği kırıldı...

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