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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Eskişehirspor'da 'her eve 2 forma' kampanyası
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Futbol
08.02.2018 - 18:01, Son Güncelleme:

Eskişehirspor'da 'her eve 2 forma' kampanyası

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Maddi anlamda sıkıntılı günlerden geçen Eskişehirspor, kulübe gelir getirmesi amacıyla her eve 2 forma kampanyası başlattı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde başlatılan kampanyaya, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da katıldı. Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal'ın kongre sürecinde ortaya koyduğu 2 forma fikri ile kulübün kuruluşu olan 1965 yılına da atıf yapıldı. 1965 ruhu ile mücadelenin öne çıkarıldığı lansmanda, herkesten destek istenildi.

Yöneticiler ile formanın tanıtımını yapan Başkan Ünal, konuşmasının öncesinde Vali Çakacak'a plaket takdim etti. Kampanyanın büyük ilgi gördüğüne değinen Başkan Ünal, "Her eve 2 forma kampanyamızı valimiz ile birlikte başlatmış bulunmaktayız. Bir hayli ilgi görüyor. Bütün taraftarımızdan da özel bir ilgi bekliyoruz" dedi.

Kampanya hakkında görüşlerini aktaran Vali Çakacak, "Kulüp başkanımızın bahsettiği her eve 2 forma kampanyasını bizde destekliyoruz. Eminim hem Eskişehirspor taraftarları ve bütün Eskişehir'in halkı bu kampanyaya destek verir" diye konuştu.

"Hedefimiz 10 bin"

Kampanyanın detaylarını ise Sportif Direktör İzzet Erdoğan anlattı. İlk etapta 3 bin adet formanın hazırlandığını kaydeden Erdoğan, "Çok uzun zamandır beklenen, kongrede başkanımın açıkladığı her eve 2 forma kampanyasını bugün itibariyle başlatmış oluyoruz.Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerinden şahsıma ve kulübe gelen talepler bizi çok mutlu etti. Bizden forma almak isteyen büyük Eskişehirspor taraftarının, Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışından nasıl ulaşacaklarını anlatacağım. İnternet üzerinden www.eskişehirspor.org/forma adresine girmeleri durumunda bu site kendilerini yönlendirecek. Bize bilgilerini verecekler ve Eskişehir dışındaki herkes kargo ile formasına kavuşacak. Eskişehir içerisinden ise kulübümüzün numarasından bize ulaşabilirler. Formamız 65 ruhu olarak verilecek. İlk orijinal formamıza yakın bir forma yaptık. O günün ruhunu canlandırmaya çalışıyoruz. Şu anda 3 bin adet forma ile başladık. Ama hedefimiz 10 bin. Tabii 10 binin üzerine çıkarsak daha çok mutlu olacağız. Fiyatımız 100 lira olacak" şeklinde konuştu.

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