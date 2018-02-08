Eskişehirspor'da 'her eve 2 forma' kampanyası
Maddi anlamda sıkıntılı günlerden geçen Eskişehirspor, kulübe gelir getirmesi amacıyla her eve 2 forma kampanyası başlattı.
Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde başlatılan kampanyaya, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da katıldı. Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal'ın kongre sürecinde ortaya koyduğu 2 forma fikri ile kulübün kuruluşu olan 1965 yılına da atıf yapıldı. 1965 ruhu ile mücadelenin öne çıkarıldığı lansmanda, herkesten destek istenildi.
Yöneticiler ile formanın tanıtımını yapan Başkan Ünal, konuşmasının öncesinde Vali Çakacak'a plaket takdim etti. Kampanyanın büyük ilgi gördüğüne değinen Başkan Ünal, "Her eve 2 forma kampanyamızı valimiz ile birlikte başlatmış bulunmaktayız. Bir hayli ilgi görüyor. Bütün taraftarımızdan da özel bir ilgi bekliyoruz" dedi.
Kampanya hakkında görüşlerini aktaran Vali Çakacak, "Kulüp başkanımızın bahsettiği her eve 2 forma kampanyasını bizde destekliyoruz. Eminim hem Eskişehirspor taraftarları ve bütün Eskişehir'in halkı bu kampanyaya destek verir" diye konuştu.
"Hedefimiz 10 bin"
Kampanyanın detaylarını ise Sportif Direktör İzzet Erdoğan anlattı. İlk etapta 3 bin adet formanın hazırlandığını kaydeden Erdoğan, "Çok uzun zamandır beklenen, kongrede başkanımın açıkladığı her eve 2 forma kampanyasını bugün itibariyle başlatmış oluyoruz.Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerinden şahsıma ve kulübe gelen talepler bizi çok mutlu etti. Bizden forma almak isteyen büyük Eskişehirspor taraftarının, Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışından nasıl ulaşacaklarını anlatacağım. İnternet üzerinden www.eskişehirspor.org/forma adresine girmeleri durumunda bu site kendilerini yönlendirecek. Bize bilgilerini verecekler ve Eskişehir dışındaki herkes kargo ile formasına kavuşacak. Eskişehir içerisinden ise kulübümüzün numarasından bize ulaşabilirler. Formamız 65 ruhu olarak verilecek. İlk orijinal formamıza yakın bir forma yaptık. O günün ruhunu canlandırmaya çalışıyoruz. Şu anda 3 bin adet forma ile başladık. Ama hedefimiz 10 bin. Tabii 10 binin üzerine çıkarsak daha çok mutlu olacağız. Fiyatımız 100 lira olacak" şeklinde konuştu.
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