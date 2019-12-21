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GeriFutbol Eskişehirspor'da Demirbakan'dan itiraf; "Bekleneni alamıyorum"
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Futbol
AA
21.12.2019 - 19:43, Son Güncelleme:

Eskişehirspor'da Demirbakan'dan itiraf; "Bekleneni alamıyorum"

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Eskişehirspor'da Demirbakan'dan itiraf; "Bekleneni alamıyorum"

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a 2-1 yenilen Eskişehirspor'un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, mağlubiyeti hak edecek bir futbol sergilemediklerini söyledi.

Demirbakan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın henüz başında yedikleri golle geriye düştüklerini ancak takım olarak refleks göstererek beraberlik golüne ulaştıklarını ve ilk devreyi 1-1 tamamladıklarını aktardı.

İkinci yarıda rakibin kapandığını dile getiren Demirbakan, şöyle konuştu:

"İkinci yarıda attıkları gol dışında pozisyonları yoktu. Rakibimizi tebrik ediyorum. Maçın son bölümlerinde iyi defans yaptılar. Son haftalardaki transfer söylentileri, futbolcuları konsantrasyon kaybına uğrattı. Bazı futbolculardan bekleneni alamıyorum. Sonradan oyuna giren futbolcular gereken performansı gösteremedi. Mağlubiyeti hak ettiğimizi zannetmiyorum."

- Adıgüzel: "Çok mutluyuz"

Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel, iki takımın iyi bir mücadele ortaya koyduğunu vurguladı.
Adıgüzel, "Attığımız ikinci golle maçı kazandık. Çok mutluyuz. Üst sıraları hedefliyoruz. Her hafta puan ya da puanlar almak istiyoruz. Eskişehirspor'u da kutluyorum." diye konuştu.

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Eskişehirsporda Demirbakandan itiraf; Bekleneni alamıyorum


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