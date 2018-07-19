Eskişehirspor'da Cristian Tanase tamam
Önümüzdeki sezona Süper Lig’e çıkma parolası ile başlayacak olan Eskişehirspor, geçen sezon Karabükspor’da forma giyen Cristian Tanase ile anlaştı.
Eskişehirspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Herve Kage, Marko Milinkovic, Hakan Aslantaş, Ferhat Kiraz ve Kerim Avcı’yı transfer eden Kırmızı-Siyahlılar, geçen sezon Karabükspor’da forma giyen Cristian Tanase ile anlaştı.
Kanatlarda ve on numara mevkiinde görev yapan 31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 24 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.(Fanatik)
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