Son Dakika: FIFA'dan Eskişehirspor'a verilen -6 puan cezası uygulamaya kondu
FIFA, Eskişehirspor'a Sebastian Pinto'nun alacaklarını ödememesi nedeniyle -6 puan cezası vermişti. Ceza TFF tarafından uygulamaya kondu.
TFF resmi internet sitesi üzerinden de Eskişehirspor'a -6 puan cezasını uyguladı. Siyah Kırmızılılar 6 puan kazandıktan sonra 0 puana ulaşacak. Eskişehirspor ligin ilk haftalarında bu cezanın getirmiş olduğu dezavantanjı kapatmak istiyor.
Eskişehirspor'a Haziran ayında Sebastian Pinto'ya verilen ödeme sözlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle -6 puan cezasının verildiği açıklanmıştı.
Bu cezanın Mart ayında kesinleştiği de Eskişehirsporlu yöneticiler tarafından dile getirilmişti.
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