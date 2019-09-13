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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)-
13.09.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa istifa etti

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Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa istifa etti

Eskişehirspor Teknik Direktörü Direktörü Fuat Çapa, görevinden istifa etti.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Direktörü Fuat Çapa, yazılı bir açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini bildirdi. Çapa, "Ben ve ekibim, Eskişehirspor'la aramızdaki profesyonel bağı sonlandırma kararı aldık" ifadesini kullandı.

Sezona -6 puan cezası ile başlayan TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktör Fuat Çapa görevinden ayrıldı.

Yaptığı yazılı açıklamada, futbol hayatının en unutulmaz anlarını Eskişehirspor'da yaşadığını belirten Çapa, şunları kaydetti:

"Kamuoyunun çok yakından bildiği gibi ülkemiz futbolunun önemli kulüplerinden Eskişehirspor uzun bir süredir olağanüstü günler yaşıyor. Ama 2018'in Haziran'ında bu büyük kulübe hizmet fırsatı doğduğunda bir an olsun kararsızlık yaşamadım. Eskişehirspor'a hizmet etmek her teknik adam için bir onurdur. Ama benim için daha fazlası. O yıl, Porsuk Çayı üzerinde kutlanan kuruluş yıl dönümünde taraftarlarımıza Eskişehirspor teknik direktörü olmakla hayatta bir hayalimin gerçekleştiğini söylemiştim. Belki hayali kurulacak bir sezon yaşamadık. Belki profesyonel futbol hayatında ne olması gerekiyorsa hiçbiri olmadı. Yendik, yenildik. Ama en önemlisi, hiçbir zaman yalnız kalmadık. Bütün camia önce genç kadromuzun, 'bizim çocuklar'ın arkasında kenetlendi. Lisansları çıkmadığı halde, biz istedik diye, futbolcularımız bizimle kaldı. Transfer tahtası açıldığında aramıza yenileri katıldı. Bu formaya âşık binlerce Eskişehirli gibi bu formayı giyen bütün bu futbolcularımız da sezon boyunca fedakârlık yaptı. Bütün sezon boyunca yaşadığımız onca zorluğa rağmen coşkumuz eksik olmadı. Bunu bir büyük camia olarak birlikte yaptık. Futbol hayatımın en unutulmaz sezonunu burada yaşadım. Bu sezona eksi altı puanla, sıfırın altında başladık. Hâlâ oradayız. Ama inanıyorum ki Eskişehirspor camiası geçen sezon yakaladığı birlikteliğe kavuşursa takım adına bu kışı kısa sürede bahara çevirecektir. Kadronun buna gücü var. Ama artık ben ve ekibim Eskişehirspor'la aramızdaki profesyonel bağı sonlandırma kararı aldık. Babamın evi Emirdağ'da, benim evim Eskişehir'de. Hayatının birçok yılını gurbette geçiren biri olarak şunu söyleyebilirim; Sıla benim için Eskişehir'dir. Dolayısıyla Eskişehirspor'da herhangi bir teknik adam gibi çalışamazdım, çalışmadım. Sadece aklımla değil kalbimle de çalıştım. Duygular söz konusu olduğunda dargınlıklar da olur. Varsa eğer kırdığım, kulüp emekçilerinden, yöneticilerden, futbolcularımdan, çalışma arkadaşlarımdan özür dilerim. Basın mensuplarını ve büyük taraftarımızı saymadım, çünkü birbirimizi kırmadığımıza eminim. Herkese ama özellikle Eskişehirspor için benimle aynı duygularla çalışan yardımcılarıma teşekkür ederim. Her Eskişehirli gibi benim de umudum Eskişehirspor'un daim olması. Hepimiz için hayırlı olsun."

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa istifa etti

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