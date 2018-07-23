Eskişehirspor taraftarından yine bir ilk

Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı da olan Murat Diri, toplantının açılış konuşması yaparak başta basın mensupları olmak üzere, taraftarları, iş adamları, esnafı, sivil toplum örgütleri olarak bütün Eskişehir halkının komiteye destek vermesini, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 25 kişilik bir komite oluşturduklarını belirten Murat Diri, komitenin içinde akademisyenler avukatlar, öğretmenler, doktorlar, iş adamları, şirket yöneticilerinde bulunduğunu belirterek , “Bu sezon Eskişehirspor için o sene bu sene dedik. Çıkamazsak tarihin tozlu raflarında Eskişehirspor’umuzun görmek zorunda kalacağız. Bu nedenle komite oluşturduk. Şehrimizde dağılan güven ortamını yok olmaya yüz tutmuş beraberlik ortamını yeniden tesis etmek bu komiteyi oluşturma gereğini duyduk” dedi.

Eskişehirspor taraftarının bir çok konuda Türkiye’de ilkler yaptığını belirten Diri, şunları söyledi:

“Bu konuda da Türkiye'de bir ilk yaparak Taraftarlar Komitesi oluşturdu. Yönetimin yaptığı veya yapamadığı işlere de el atarak, şahıslar için değil Eskişehirspor için bu desteğe başladık. Geçtiğimiz sene Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri çeşitli desteklerde bulundular. Eskişehirspor'a iş adamlarımızdan dernek ve odalarımızdan belediyelerimizden yeni destek göremiyoruz. Eskişehir'de bir hareket görebiliriz diye ilk olarak ETO başkanı Metin Güler'in yanına gittik görüştük. Eskişehirspor’a maddi destek olacak bir kaç projesi olduğunu öğrendik. Sayın Milletvekili Nabi Avcı ile görüştük. Kendilerinin desteği olduğunu söyleyerek stadyumun ismi hakkında çalışma ve girişimleri olduğunu söyledi. Bu komitenin oluşturduğu enerji tamamen yayıldı, ulusal basında yer aldı. Bir çok projemiz var girişimlerimiz olacak. Ancak burada toplanmamızın sebebi Eskişehir halkının biraz daha harekete geçmesi, uyanması oluşturduğumuz bu komiteyi destek olması. İş adamlarımızın sivil toplum örgütlerinin artık topyekün bir şekilde ele vererek Eskişehir'in en büyük markası olan Eskişehirspor'a hakkettiği süper lige çıkması için mücadele etmeye davet ediyoruz. Altı şehirde bu kurulda temsilcilerimiz var. 25 kişiyi keyifi şekilde hazırlamadık. İstekli arkadaşlarımıza söyledik. Unuttuğumuz arkadaşlarımız var. Bize ulaşıyorlar. Bunlar 25 kişi ile sınırlı komite değil. Alt komisyonlar olacak. 2-3’lü gruplar halinde komisyonlar oluşturup çalışabileceği kısa ve uzun vadeli projelerimiz olacak. Şehir dışından görüşmelerimiz olacak, Ankara’ya gideceğiz, vekillerimiz ile görüşeceğiz, vekillerimiz bizim sorunlarımız ile ilgilenmeleri için seçtik. Eğer kaçak güreş yaparlarsa bunları dillendireceğiz. Bizim ne siyasi ne de ticari kaygımız yok. Bizim tek Eskişehirspor kaygımız var. Kimseyi kayırmadan mücadelemizi sürdüreceğiz. Ayhan abimizin söylediği gibi, yapılan eleştirilerimiz doğru olsun diye yaptık. Hataların nasıl karşısında durduysak, doğruları destekledik."



"TEK AMACIMIZ ESKİŞEHİRSPOR’A HİZMET ETMEK"

Eskişehirspor yönetimini desteklemek gibi bir dertleri olmadığını, sadece Eskişehirspor'un menfaatleri doğrultusunda çalışmak için gayetleri olduğunu anlatan Diri, "Bu sadece 25 kişinin yapacağı bir iş değil, tüm Eskişehirspor taraftarlarının Eskişehirlinin desteği gerekiyor. Gereken algıyı oluşturması gerekiyor. Son günlerde sosyal medyada oluşan gereksiz konularda uzaklaşmalıyız. Sadece Eskişehirspor’un transfer yapıyor ama belki lisans alamayıp sahaya çıkamayacak. Taraftarımızda artık bilinçlenmesi gerekiyor. Sosyal medyada boş mevzulardan daha çok Eskişehirspor'a destek verilmesi açısından gündem oluşturmalıyız. Satışa sunulan kombineler ilgi gösterilmesi gerekiyor. Türkiye Eskişehirspor taraftarının büyüklüğünü ayrıcalığını biliyor. O sene bu sene dedik. Bu sene gündemi yoğun tutmamız gerekiyor. Basın mensuplarına hem kendimizi tanıtmak hem de sohbet etmek için biraraya geldik. Sizin desteğiniz de çok önemli. Amaç ve projeler deyince öncelikle güven ve birlik sağlandığımızda başarı olacağız. Kombineler satışı istediğimiz düzeye gelmeli. Gerekirse loca satmak kombine satmak Eskişehirspor’a bir lira getirmek için çalışacağız. Tek amacımız Eskişehirspor’a hizmet etmek, maddi desteği sağlamak için yola çıktık. Orta vadeli projelerden bir tanesi yıkılan mabedimiz altına yapılacak olan otoparkın Eskişehirspor'a tahsis edilmesi. Önümüzdeki günlerde ligler başlayacak, sağa sola ormana kaldırıma aracını koymak yerine taraftar stadın otoparkına koysun, gönlünden gelen miktarı kulübün görevlendireceği arkadaşa makbuz karşılığı verir. Belki o gün toplanan para ile futbolcuların primi karşılayacak. Arabalarının buraya konulması çok önemli. Uzun vadede üst kapalı ve hızlı anlatıyorum, Milli Emlak’tan araziler, üyeliklerimiz açık, taraftarlarımıza üyeliğe davet ediyoruz. Maalesef kulübe fazla üye olan yok. Bugün şehrimizde başka görüşmelerimiz olacak. Sanayi Odası ile görüşmelerimiz olacak” diye belirtti.

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