Eskişehirspor taraftarına kötü haber!
Eskişehirspor'un deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmaya konuk ekip taraftarları alınmayacak.
1. Lig’in 28. haftasında Ankaragücü evinde Eskişehirspor’u ağırlayacak. Pazar günü oynanacak mücadele öncesi Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu kararını verdi.
Bu karara göre misafir takımının taraftarı 19 Mayıs Stadyumu’na alınmayacak. Eskişehirspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla bu gelişmeyi taraftarına duyurdu.
- FANATİK -
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