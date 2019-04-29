Eskişehirspor, ligde kalmayı garantiledi
Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Eskişehirspor, sahasında Afyonspor’u 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle 35 puana yükselen Eskişehir, ligde kalmayı garantiledi.
Maçtan dakikalar:
8. dakikada Milinkovic’in kullandığı serbest vuruşa arka direkte iyi yükselen Erdal Akdari, düzgün bir kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
20. dakikada Sissoko’nun topu kaptırmasıyla kontra atağa çıkan Afyonspor’da ceza sahası içerisinde topla buluşan Oltan Karakullukçu kaleciyi geçemedi.
23. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Jesse’nin ceza sahası dışından çektiği sert şut Afyonspor file bekçisinde kaldı.
45+3. dakikada Mehmet Feyzi Yıldırım’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Güral, klas bir dokunuşla topu ağlara gönderdi. 2-0
48. dakikada Uğur Akdemir’in sağ kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Oltan Karakullukçu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve farkı bire indirdi. 2-1
50. dakikada Mehmet Özcan’a faul yapan Emre Öztürk 2. sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
79. dakikada Bajram’ın kaleyi tam cepheden gören yerden kullandığı etkisiz serbest vuruş, kalecide kaldı.
85. dakikada Sissoko’nun sert şutu kaleciden döndü. Kaleci Soner, dönen topu takip eden Mehmet Feyzi’nin şutunu da çıkardı. Son olarak Emre Güral ikinci defa kaleciden dönen topu kafasıyla ağlara gönderdi. 3-1
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