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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.04.2019 - 22:23, Son Güncelleme:

Eskişehirspor, ligde kalmayı garantiledi

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Eskişehirspor, ligde kalmayı garantiledi

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Eskişehirspor, sahasında Afyonspor’u 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle 35 puana yükselen Eskişehir, ligde kalmayı garantiledi.

Maçtan dakikalar:

8. dakikada Milinkovic’in kullandığı serbest vuruşa arka direkte iyi yükselen Erdal Akdari, düzgün bir kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

20. dakikada Sissoko’nun topu kaptırmasıyla kontra atağa çıkan Afyonspor’da ceza sahası içerisinde topla buluşan Oltan Karakullukçu kaleciyi geçemedi.

23. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Jesse’nin ceza sahası dışından çektiği sert şut Afyonspor file bekçisinde kaldı.

45+3. dakikada Mehmet Feyzi Yıldırım’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Güral, klas bir dokunuşla topu ağlara gönderdi. 2-0

48. dakikada Uğur Akdemir’in sağ kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Oltan Karakullukçu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve farkı bire indirdi. 2-1

50. dakikada Mehmet Özcan’a faul yapan Emre Öztürk 2. sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

79. dakikada Bajram’ın kaleyi tam cepheden gören yerden kullandığı etkisiz serbest vuruş, kalecide kaldı.

85. dakikada Sissoko’nun sert şutu kaleciden döndü. Kaleci Soner, dönen topu takip eden Mehmet Feyzi’nin şutunu da çıkardı. Son olarak Emre Güral ikinci defa kaleciden dönen topu kafasıyla ağlara gönderdi. 3-1

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