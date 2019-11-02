Eskişehirspor Kulübü'nde olağanüstü kongre kararı!
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da yönetim kurulunun olağanüstü kongre kararı aldığı bildirildi.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 17 Kasım Pazar günü saat 15.00'te Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılmasına, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde kongrenin 24 Kasım Pazar günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.
Eskişehirspor'un 13 Ekim'de yapılan olağanüstü kongresinde kulüp başkanlığına yeniden Osman Taş seçilmişti.
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