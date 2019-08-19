Eskişehirspor Keçiörengücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Eskişehirspor Keçiörengücü maçı ile TFF 1. Lig'in ilk hafta mücadeleleri tamamlanacak. Rakibi Keçiörengücü ile daha önce 8 kez karşılaşan Eskişehirspor, bu karşılaşmaların dördünden mağlup ayrılırken, üçünde ise galip geldi. Peki, Eskişehirspor Keçiörengücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Sebasian Pinto'nun alacaklarının ödenmemesi dolayısıyla lige -6 puan ile başlayan Eskişehirspor, Keçiörengücü karşısında bu dezavantajını yok etmek için mücadele edecek. Peki, Eskişehirspor Keçiörengücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
ESKİŞEHİRSPOR KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
TFF 1. Lig ilk hafta mücadelesinde Eskişehirspor, Keçiörengücü ile karşılaşacak. 19 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports Max HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.
TFF resmi internet sitesi üzerinden de Eskişehirspor'a -6 puan cezasını uyguladı. Siyah Kırmızılılar 6 puan kazandıktan sonra 0 puana ulaşacak. Eskişehirspor ligin ilk haftalarında bu cezanın getirmiş olduğu dezavantanjı kapatmak istiyor.
Eskişehirspor'a Haziran ayında Sebastian Pinto'ya verilen ödeme sözlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle -6 puan cezasının verildiği açıklanmıştı.
Bu cezanın Mart ayında kesinleştiği de Eskişehirsporlu yöneticiler tarafından dile getirilmişti.
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