Eskişehirspor evinde güldü

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum
HAKEMLER: Ali Şansalan (xxx), Uygar Bebek (xxx), Mehmet Kısal (xxx)
ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xx)- Dorukhan (xxx), Akaminko (xx)(Dk.55 Felix xx), Semih Güler (xxx), Bilal Aziz (xxx)- Ofoedu (xx)(Dk.46 Andaç xxx), Hürriyet (xxx), Hasan Hüseyin (xxx), Hasan Ayaroğlu (xxx), Kaan (x)(Dk.23 Semih Şentürk xxx)- Bruno (xxx)
GRAND MEDİCAL MANİSASPOR: Emrullah (xx)- Abdülkadir (xx), Hikmet (xx), Metin (xx), Berkay (xx)(Dk.71 Zahit xx), Fahri (xx), Sebaihi (xxx), Mehmet Enes (xx)(Dk.46 Ümit xx), Mustafa Sevgi (xx), Atiemwen (xx)(Dk.86 Bakaki), Perovic (xxx)
GOLLER: Dk. 45 (Penaltıdan) Bruno, Dk.65 Semih Şentürk, Dk.72 Hasan Ayaroğlu (Eskişehirspor) Dk.39 Perovic, Dk.80 Sebaihi (Grand Medical Manisaspor)
KIRMIZI KART: Dk.56 Fahri (Grand Medical Manisaspor)
SARI KARTLAR: Semih Şentürk, Dorukhan, Hürriyet, Hasan Hüseyin (Eskişehirspor). Metin, Perovic, Hikmet (Grand Medical Manisaspor)
39'uncu dakikada gelişen Grand Medical Manisaspor atağında ceza alanı içinde topla buluşan Perovic sert vurdu, top kaleci Kayacan'ın bakışları arasında ağlarla kucaklaştı: 0-1.
45'inci dakikada Hasan Ayaroğlu'nun soldan ortasında ceza alanı içinde Hikmet topa elle müdahalede bulununca hakem penaltı noktasını gösterdi, Bruno penaltıya gole çevirdi: 1-1.
56'ncı dakikada Dorukhan'a sert giren Grand Medical Manisasporlu Fahri hakem tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.
65'inci dakikada Dorukhan'ın sağdan ortasında Semih Şentürk düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.
72'nci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında sol çaprazdan ceza alanına giren Hasan Ayaroğlu'nun sert şutunda top ağlarla kucaklaştı: 3-1.
80'inci dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Sebaihi takımının ikinci golünü kaydetti: 3-2. Maç, Eskişehirspor'un 3-2 galibiyeti ile bitti.