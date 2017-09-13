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Eskişehirspor, efsanelerini VIP'de ağırlayacak

Eskişehirspor'un "efsane" kadrosunda yer alan futbolcular, siyah-kırmızılı takımın maçlarını VIP ve protokol tribünlerinde takip edecek

AA
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Eskişehirspor'un, Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık kupalarını kazanan kadrosunda yer alan "efsane" futbolcular, siyah-kırmızılı takımın maçlarını bundan sonra VIP ve protokol tribünlerinde izleyecek.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, dün yapılan yönetim kurulu toplantısında, Eskişehirspor'un TFF 1. Lig'in 2017-2018 sezonu iç saha maçlarını, "efsane" futbolcuların, Yeni Eskişehir Stadı'ndaki VIP ve protokol tribünlerinde kulübün misafiri olarak izlemesine oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.

Anadolu KulüpleriEskişehirsporYeni Eskişehir Stadı
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