Eskişehirspor deplasmanda güldü
Spor Toto 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Adanaspor, sahasında Eskişehirspor'a 3-0 mağlup oldu.
Adanaspor, sahasında Eskişehirspor'a 3-0 mağlup oldu.
Gol dakikaları
59'uncu dakikada Eskişehirspor'un atağında Hasan ceza sahasına girerken Renan tarafından düşürüldü ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen İbrahim Halil meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
90'ıncı dakikada Fıratcan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi avlayarak meşin yuvalağı ağlara yolladı: 0-2.
90+3'üncü dakikada Ömer Faruk'un sol kanattan açtığı ortaya ayak koyan Hasan topu ağlara gönderdi: 0-3.
Karşılaşma Eskişehirspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Ata Yıldırım (xx)
ADANASPOR: Hayrullah (xx) (Dk. 88 Özer Enes) - Gökhan (xx), Ahmet (x), Bilal Yener (xx)(Dk. 77 Mustafa x), Atakan (x), Yusuf Fırat (xx) (Dk. 66 Oğuz Han x), Da Silva (xx), Renan (xx), Uğur (xx), Serhat (xx), Bahattin (xx)
ESKİŞEHİRSPOR: Gökhan (xx) - Fıratcan (xx), Hasan (xxx), Bedirhan (xx), Furgan (xx) (Dk. 81 Cemali x), İsmail (xx), Mevlüt (xx), Semih (xx), İbrahim Halil (xxx) (Dk. 83 Ahmet Zeki x), Mehmet (xx), Andaç (xxx) (Dk. 76 Ömer Faruk xxx)
GOLLER: Dk. 59 İbrahim Halil, Dk. 90 Fıratcan, Dk. 90+3 Hasan (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Renan (Adanaspor) - Mehmet (Eskişehirspor)
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