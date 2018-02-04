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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber: Selçuk İnan kesik yedi! Çünkü...

Futbol
DHA
04.02.2018 - 17:47, Son Güncelleme:

Eskişehirspor, Denizli'de altın buldu

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SPOR Toto 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Denizlispor, en önemli rakiplerinden Eskişehirspor'a evinde 2-0 yenilerek büyük avantaj kaybetti.

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Serdar Diyadin (xx), Erkan Akbulut (xx)
DENİZLİSPOR: Asil (x)- İsmail Haktan (x) (Dk.46 Kappel x), Cenk (xx), Lazic (x), Keremcan (x) (Dk. 66 Mehmet x), Aissati (x) (Dk. 66 Burak), Hasan (xx), Alperen (x), Barış (xx), Ziya (xx), Eze (xx)
ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xxx)- Bedirhan (xx), Akaminko (xxx) (Dk. 83 Felix), Semih Güler (xxx), Kaan (xx), Ofoedu (xxx) (Dk. 88 Hasan Ayaroğlu), Dorukhan (xxx), Hürriyet (xxx), Hasan Hüseyin (xx), Bruno (xxx), Semih Şentürk (xxx) (Dk. 74 Aykut x)
GOLLER: Dk. 5 (Pen.) Bruno, Dk. 20 Semih (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Lazic (Denizlispor) - Bedirhan, Akaminko, Hürriyet, Kayacan (Eskişehirspor)

Karşılaşmaya hızlı başlayan Eskişehirspor, 5'inci dakikada Bruno'nun penaltı golüyle öne geçerken, 20'nci dakikada Semih farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıda çabalar sonucu değiştirmedi, kritik 3 puan Eskişehirspor'un oldu. Denizlispor bu sonuçla 17 puanda kalıp ateş hattından çıkamadı. Eskişehirspor ise 21 puana ulaşarak nefes aldı. Yeşil-sihalı taraftarlar 90 dakika bitiminde teknik direktör Reha Erginer'i istifaya davet etti.
5'inci dakikada konuk Eskişehirspor penaltı golüyle öne geçti. Alperen'in ceza saha içinde Ofoedu'yu düürmesinin ardından hakem Volkan Bayarslan beyaz noktayı gösterdi. Bruno penaltı atışını gole çevirdi: 0-1.
17'nci dakikada sağ kanattan Alperen'in pasıyla buluşan Ziya'nın şutunda top dışarı çıktı.
20'nci dakikada Eskişehirspor rahatladı. Bruno'nun vuruşunda defanstan dönen topu iyi kontrol eden Semih, ceza sahası dışından kaleci Asil'i avladı: 2-0.
46'ncı dakikada Barış'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Cenk kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan oyun alanını terk etti.
84'üncü dakikada Barış'ın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Mehmet Akyüz'ün kafa vuruşu kaleciden döndü. Savunmanın uzaklaştıramadığı top Kappel'in önünde kaldı. Kappel'in şutu kaleci Kayacan'da kaldı.

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