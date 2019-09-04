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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Eskişehirspor Başkanı Osman Taş: "Olağanüstü kongre kararını kabul etmiyorum"
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Futbol
AA
04.09.2019 - 18:39, Son Güncelleme:

Eskişehirspor Başkanı Osman Taş: "Olağanüstü kongre kararını kabul etmiyorum"

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Eskişehirspor Başkanı Osman Taş: "Olağanüstü kongre kararını kabul etmiyorum"

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un kulüp başkanı Osman Taş, dün yönetim kurulu tarafından alınan olağanüstü kongre kararını kabul etmediğini söyledi.

Taş, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, seçildiği günden beri şahsına ve ailesine yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunulduğunu savundu.

Her zaman teknik direktör Fuat Çapa ile arasında sorun olmadığını dile getirdiğini aktaran Taş, şöyle konuştu:

"Ancak Fuat Çapa ile büyük sorunum var. Yönetimde ben başkanım ancak başkan gibi davranamıyorum. Yöneticilerimden Mehmet Şimşek'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yönetim kurulunun aldığı olağanüstü seçimli kongre kararını kabul etmiyorum. Biz bir takımız. Bir yola çıktık. Yönetim olarak devam etmemiz gerekir. İstifa etmek isteyenler olabilir. Hep beraber Eskişehirspor'daki işleri yoluna sokalım. Maddi destek almak için bir karar vermemiz gerekiyor. Bu da yönetim olarak devam edip, Eskişehirspor'u düzlüğe çıkartmaktır. İstifa etmek ve kongreye gitmek istemiyorum."

Taş, avukatının incelemesinin ardından kongreye gidildiği takdirde yeniden aday olacağını sözlerine ekledi.

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