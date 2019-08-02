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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Eskişehirspor Başkanı Osman Taş istifa etti!
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Futbol
AA
02.08.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Eskişehirspor Başkanı Osman Taş istifa etti!

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Eskişehirspor Başkanı Osman Taş istifa etti!

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un Başkanı Osman Taş, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Osman Taş, yaptığı yazılı açıklamada, 30 Mayıs'taki kongrede başkanlığındaki yönetim kurulunun göreve geldiğini anımsatarak, göreve gelir gelmez personele birer maaş, futbolculara da geçmiş dönem alacakları nedeniyle kısmi ödemeler yaptıklarını anımsattı.

İyi niyetle çalışmalarına rağmen şehrin büyük kısmının kendilerine destek olmadığını öne süren Taş, şunları ifade etti:

"Bugüne kadar Eskişehirspor için yaptığım harcamalar ve yatırımlar toplamda 9,5 milyon lira tutmaktadır. Buna rağmen maalesef başkaca hiçbir ciddi destek alamadık. Kombine satışları ve yapılan kampanyaların sonucu da yeterli olmadı. Biz göreve geldikten sonra birçok kapıyı çalmamıza rağmen tek bir loca satışı dahi olmadı, birçok randevu talebinde bulundum fakat geri dönüş alamadım. Önemli olan Eskişehirspor'un menfaatleridir. Bugün yönetim kurulundaki arkadaşlar ile gün boyu yaptığımız toplantılar neticesinde hem Eskişehirspor'un önünü açmak hem de kendi işlerimi toparlamak adına yönetim kurulu başkanlığı görevimden ayrılarak yine yönetim kurulu içinde yeni bir görevlendirme yapma kararı aldık."

Taş, bugüne kadar kendisine destek olan Eskişehirsporlulara çok teşekkür etti.

Osman Taş geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında istifa edeceğini belirtmişti...

Eskişehirspor’da sular durulmuyorTFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da Kulüp Başkanı Osman Taş ve Basın Sözcüsü Mustafa Topkaya basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başkan Taş, "Eğer Eskişehirspor’un önünü kesiyorsam bugün istifamı sunmaya hazırım. Biz bugünden sonra susmayacağız. Futbolculara telefon açılıyor sözleşme yapmayın deniliyor" dedi.
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Eskişehirspor’da futbolculara ödeme yapıldı 400 bin TL...
Eskişehirspor’da futbolculara ödeme yapıldı! 400 bin TL...

Eskişehirspor Başkanı Osman Taş istifa etti

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