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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören: "Bu zor günleri atlatacağız"
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Futbol
AA
05.12.2019 - 16:28, Son Güncelleme:

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören: "Bu zor günleri atlatacağız"

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Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören: "Bu zor günleri atlatacağız"

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un başkanı Mustafa Akgören, siyah-kırmızılı kulübün zor günleri atlatacağına inandığını belirtti.

Akgören, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligin 14. haftasında yarın saat 19.00'da sahalarında Cesar Grup Ümraniyespor ile yapacakları maçta herkesin gözünün Eskişehir'de olacağını kaydetti.

Tribünlerdeki birlik ve coşkunun Eskişehirspor'un geleceği için önemli bir milat olacağını düşündüklerini aktaran Akgören, şunları ifade etti:

"Tribünlerdeki her koltuğa, yürekten çarpan her kalbe, omuz omuza yaşanan her saniyeye sahadaki futbolcularımız ve teknik ekibimiz gibi bu zorlu vazifeye kendini adamış ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımın da ihtiyacı var. Türk futbolunun ve bu şehrin en büyük, en birleştirici kültürlerinden biri olan Eskişehirspor, bu zor günleri atlatacaktır. Bunun için de tribünleriyle hayatın akışını durduran emsalsiz taraftarımız gibi bu şehrin havasını soluyan, hizmet etmiş ve etmeye devam eden, bu şehir insanının gönlünü verdiği, oyunu verdiği tüm seçilmiş ve atanmışların da katkısı olacaktır. Bugün dünden daha iyiyiz, el ele verirsek yarın da bugünden daha iyi olacağız." 

 

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