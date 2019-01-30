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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
30.01.2019 - 17:03, Son Güncelleme:

Eskişehirspor Basın Sözcüsü Köksal: 'Borçsuz bir takım hayali kuruyoruz'

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Eskişehirspor Basın Sözcüsü Köksal: 'Borçsuz bir takım hayali kuruyoruz'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un basın sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal, kulübün icralık olduğu dosyaları kapatmayı hedeflediklerini belirtti.

Hasan Hüseyin Köksal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, transfer yasağının kaldırılmasının ardından güçlü bir Eskişehirspor için çalıştıklarını, takıma yeni oyuncular kazandırmak için birçok futbolcuyla temas halinde olduklarını kaydetti.

Güçlü bir kadro oluşturmak istediklerini anlatan Köksal, şöyle konuştu:

"Süper Lig'e çıkacak kadroyu kurmak istiyoruz. Taraftarımız bizden gelecek açıklamayı beklesin. Altyapımızdan yeni oyuncular çıkartmayı hedefliyoruz. Altyapıyı güçlendireceğiz. Altyapıya flaş transferler yapacağız. Bu kulüpte artık, çok pahalı ve hak etmediği değerlerin verildiği futbolcuların transfer edildiği bir yapı olmayacak. Kulüp artık çift imzayla yönetiliyor. Hiçbir yönetici tek başına karar alamıyor. Genç ve dinamik bir yönetim kurulumuz
var. İcralık olduğumuz bütün dosyaları kapatmayı hedefliyoruz. Borçsuz bir Eskişehirspor hayali kuruyoruz. Genç futbolcularımızla Türkiye'ye örnek olacak bir Eskişehirspor'u hedefliyoruz."

Köksal, kulüp başkanı Kaan Ay'ın yarın yeni futbolcuları tanıtacağını sözlerine ekledi. 

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