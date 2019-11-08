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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
08.11.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

Eskişehirspor, Adana'da kazandı

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Eskişehirspor, Adana'da kazandı

TFF 1. Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

6’ncı dakikada sağ kanattan atak geliştiren Eskişehirspor’da topu ceza sahasına gönderen Milinkovic’in pasında topla buluşan Sekidika, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
8’inci dakikada Adana Demirspor’da savunmadan gönderilen uzun pasta Volkan, topa müdahale yaptı. Mevlüt topu uzaklaştırmak için yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 1-1
20’nci dakikada kısa paslarla atağa kalkan Adana Demirspor’da kaleciyle karşı karşıya kalan Volkan, topu kalecinin yanından kaleye gönderdi ancak top direkten oyun alanına geri döndü.
48’inci dakikada orta sahada topu kapan Eskişehirspor’da top Sissoko’nun önünde kaldı. Çalımlarla rakip ceza sahasına sokulan Sissoko, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-2
51’inci dakikada sol kanattan atak geliştiren Adana Demirspor’da Carayol, derinlemesine bir orta yaptı. Altıpasta topu kontrol eden Stokes, topu sola çekip vuruşunu yaptı ve skora dengeyi getiren golü kaydetti. 2-2
62’nci dakikada orta sahada kaptığı topla atağa kalkan Eskişehirspor’da Issah topu sol kanattaki Sissoko’ya verdi. Topla içeri kat eden Sissoko yerden sert pasla topu Milinkovic’e gönderdi. Topa gelişine vuran Milinkovic, takımını öne geçiren golü kaydetti: 2-3
Karşılaşma Eskişehirspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Direnç Tosunoğlu xx, Baran Eraslan xx, Bersan Duran x
ADANA DEMİRSPOR: Emrullah (xx), Adil (x), Orhan (x), Traore (xx), Vedat (xx), Hakan (x), Volkan (xx) (Dk. 35 Carayol xx), Sinan (x) (Dk. 66 Kosecki x), Levent (x)(Dk. 51 Samed x), Rassoul (xx), Stokes (xxx)
ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (xx)- Mevlüt (xx)(Dk. 63 Sezgin x), Berkay (xx), Cemali (xx), Sissoko (xxx), Milinkovic (xxx)(Dk. 82 İbrahim ?), Issah (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Furgan (xx)(Dk. 63 Alperen x), Mehmet Özcan (xx), Sekidika (xxx)
GOLLER: Dk. 8 Mevlüt (k.k.), Dk. 51 Stokes (Adana Demirspor), Dk. 6 Sekidika, Dk. 48 Sissoko, Dk. 62 Milinkovic (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Kosecki (Adana Demirspor)

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