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Futbol
AA
21.12.2019 - 18:50, Son Güncelleme:

Eskişehirspor 1-2 Ekol Hastanesi Balıkesirspor

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Eskişehirspor 1-2 Ekol Hastanesi Balıkesirspor

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Eskişehir

Hakemler: Özgüç Türkalp, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Hakan Aslantaş, Cemali Sertel, Erdal Akdarı, Berkay Tolga Dabanlı, Mehmet Özcan, Issah (Dk. 84 Ferhat Kiraz), Sissoko (Dk. 90 Kıvanç Karakaş), Sekidika, Alperen Kocabaş (Dk. 69 İbrahim Halil Öner), Emre Güral

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Okan Alkan, Oğuzhan Çapar, Sezer Özmen, Doğa İşeri, Serdar Güncü, Furkan Çil (Dk. 46 Hodzic), Mrsic, Malle (Dk. 85 Andusic), Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 79 Cenk Güvenç)

Goller: Dk. 4 Rahmi Anıl Başaran, Dk. 73 Mrsic (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 11 Erdal Akdarı (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Okan Alkan, Dk. 48 Serdar Güncü, Dk. 81 Malle (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 32 Hakan Aslantaş, Dk. 63 Mehmet Özcan, Dk. 88 Sissoko (Eskişehirspor)

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Eskişehirspor 1-2 Ekol Hastanesi Balıkesirspor


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