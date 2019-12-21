Eskişehirspor 1-2 Ekol Hastanesi Balıkesirspor
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Eskişehir
Hakemler: Özgüç Türkalp, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Hakan Aslantaş, Cemali Sertel, Erdal Akdarı, Berkay Tolga Dabanlı, Mehmet Özcan, Issah (Dk. 84 Ferhat Kiraz), Sissoko (Dk. 90 Kıvanç Karakaş), Sekidika, Alperen Kocabaş (Dk. 69 İbrahim Halil Öner), Emre Güral
Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Okan Alkan, Oğuzhan Çapar, Sezer Özmen, Doğa İşeri, Serdar Güncü, Furkan Çil (Dk. 46 Hodzic), Mrsic, Malle (Dk. 85 Andusic), Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 79 Cenk Güvenç)
Goller: Dk. 4 Rahmi Anıl Başaran, Dk. 73 Mrsic (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 11 Erdal Akdarı (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Okan Alkan, Dk. 48 Serdar Güncü, Dk. 81 Malle (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 32 Hakan Aslantaş, Dk. 63 Mehmet Özcan, Dk. 88 Sissoko (Eskişehirspor)
Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...
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