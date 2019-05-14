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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
14.05.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

Eskişehir'de Fener Ol afişleri kaldırıldı

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Eskişehir'de Fener Ol afişleri kaldırıldı

Eskişehir'de Fenerbahçenin ’Fener Ol’ kampanyası için asılan bilbord afişleri, Eskişehirspor taraftarınca sprey boyalarla kırmızı renge boyanarak üzerine ’ESES OL’ yazıldı.

Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak, "Bilboardlar yanlış basılmış düzelttik arkadaşlar" yazarken, taraftarın tepkisi üzerine büyükşehir ekiplerince afişler kaldırıldı. Fenerbahçe Spor Kulübünün başlattığı ’Fener Ol’ kampanyasının reklam afişleri Eskişehir sokaklarındaki bilbordlara asıldı. Kentin birçok noktasında görülen kampanya afişlerinde yer alan sarı-lacivert formalı fotoğraf, Eskişehirspor taraftarları tarafından sprey boyalarla kırmızıya boyandı ve üzerine ’ESES OL’ yazıldı. Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, afişlerin son fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak, "Bilboardlar yanlış basılmış düzelttik arkadaşlar" yazdı. Eskişehirspor taraftarları sosyal medyadaki bu paylaşıma yoğun ilgi gösterirken, çok sayıda da yorum yaptı.

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AFİŞLER KALDIRILDI

Eskişehirspor taraftarlarının tepkisi üzerine kentteki bilbordlarda asılı olan ’Fener Ol’ kampanyası afişleri Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ekiplerince kaldırıldı. Murat Diri, kentin takımına sahip çıktıklarını ve kimseye karşı düşmanlık ve kin beslemediklerini ifade ederek, "Eskişehirspor taraftarları olarak kentimizin takımına sahip çıkıyoruz. Kimseye düşmanlığımız yok, aynı tutumu diğer Anadolu şehirlerindeki takım taraftarlarından da bekliyoruz. Afişler asıldıktan sonra taraftarlarımız boyalarla afişleri değiştirdi. Gelen tepkiler üzerine de büyükşehir belediyemiz afileri kaldırdı" dedi.

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Eskişehirde Fener Ol afişleri kaldırıldı

 

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