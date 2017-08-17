Eskişehir 40 milyon TL verirse transfer yapabilecek

Eskişehirspor Başkanı Sinan Özeçoğlu, FIFA tarafından verilen 2 yıllık transfer yasağını kaldırılması için 40 milyon TL'ye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Kulüp başkanı Sinan Özeçoğlu, transfer yasağının olduğunu bilerek göreve geldiklerini söyledi. Daha önce transfer yasağı sorununun 20-21 milyon lira ile çözülebileceğini belirten Özeçoğlu ancak bu rakamın şuan 40 milyon liraya çıktığını açıkladı. Özeçoğlu şöyle konuştu:

"Son günlerde kamuoyunda bilgi kirlenmesi var. Bu konuda bilgi kirlenmesini önlemek amacıyla bu toplantıyı yapıyoruz. Biz göreve geldiğimizde bu kulübün transfer yasağı olduğunu biliyorduk. Yaklaşık 20-21 milyon lira ile çözüleceğini herkes biliyordu. Fakat daha sonraki süreçte bu rakam 37-40 milyon liraya çıktı. Onunla ilgili son günlerde bana ve yönetici olan arkadaşlarımıza bu cezanın kaldırabileceğini söyleyen eski kulüp yöneticisi arkadaşlarımız var. Bu konuda da 15 milyon lira ile çözülebileceğini söylüyorlar. Ben de bugün o arkadaşlarıma söylüyorum ki o 15 milyonu veriyorum, kaldırabiliyorlarsa yasağı yarın kaldırsınlar. Şuanda FIFA'dan gelen iki dönem transfer yasağı olduğunu belirten yazı var. Bu işi çok iyi bilen arkadaşlar bizim bilmediğimiz, anlamadığımız yöntem var ise nasıl çözeceklerse gelsinler yarın 15 milyonu verelim transfer yasağını kaldırsınlar."

'TAKIMA GÜVENİYORUZ'

Eskişehirspor Kulübü'nü, harcayacakları 1 kuruşun bile hesabını verebilecek şekilde yöneteceklerini söyleyen Özeçoğlu şöyle devam etti:

"Geçmiş olan yönetimin yaklaşık 11 milyon lira alacağı var. Buna daha önceki yönetim de dahil. Eskişehirspor kulübü büyük bir camia. Biz yönetimsel olarak ne gerekiyorsa, onun çalışması içerisindeyiz. Biz, kulübümüzün transfer cezası olmasına rağmen oyuncularımızı tuttuk.

Diğer kulüpler 15 Haziran'da çalışmalara başlarken biz 27 Temmuz'da başladık. İnşallah 3-4 hafta sonra takım hazır hale gelecektir. Takıma ve oyunculara güveniyoruz. Zorlu süreci en az hasarla atlatacak şekilde ilerleyeceğiz."