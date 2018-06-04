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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
04.06.2018 - 09:59, Son Güncelleme:

Eski tercüman Samet'ten bomba sözler!

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Eski tercüman Samet'ten bomba sözler!

Fenerbahçe'nin eski tercümanı, Alex'in gönderilmesinden sonra "Doğru mu Samet" kalıbıyla ön plana çıkan Samet Güzel, Ali Koç'un başkan seçilmesi sonrasında flaş sözler sarf etti.

Fenerbahçe'de dün yaşanan seçimli olağanüstü genel kurulda Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı tarihi bir fark ile geçerek sarı lacivertlilerin yeni başkanı oldu.

Seçimin ardından birçok eski futbolcu sosyal medyalarından paylaşımlarda bulundular. Ali Koç'un başkan seçilmesi Aziz Yıldırım'ın ise başkanlığının sona ermesi ile ilgili paylaşımda bulunan bir isim de sarı lacivertlilerin eski tercümanı Samet Güzel'di.

İşte o "Doğru mu Samet" diyaloğu!Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, tercüman Samet Güzel'i yanına alarak yaptığı Alex de Souza açıklaması uzun yıllar gündemde kalmıştı. İşte o açıklama...
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Fenerbahçe'nin eski kaptanı Alex de Souza'nın gönderilmesi sonrasında havalimanında, Brezilyalı futbolcu ile ilgili süreci anlatan Aziz Yıldırım'ın "Doğru mu Samet" sözleriyle şahit gösterdiği Samet Güzel, paylaşımında çarpıcı ifadelere yer verdi.

İşte Samet Güzel'in paylaşımında yaptığı açıklamalar:

Fenerbahçe’nin üzerindeki ölü toprağını, kasveti, ağırlığını ve umutsuzluğunu ortadan kaldıran, bunu demokrasinin değerlerine önem vererek yapan, “iyilik” mottosundan ayrılmayan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sn Ali Koç’u tebrik ediyorum. Seneler önce başkan seçilen Aziz Yıldırım, sadece Fenerbahçe’ye değil, Türk Futbolu’na vizyon atlattı ve birçok yeniliğin de öncüsü oldu. Uzun soluklu başkanlık döneminin özellikle son dönemlerinde belli oldu ki Fenerbahçe’nin vizyonu o denli büyüdü ki Aziz Yıldırım’ın vizyonu çok yetersiz kaldı ve artık değişim şarttı. Camia bunun kararını verirken çok sıkıntı çekse de nihai karar verildi. Her biri önce iyi bir Fenerbahçe taraftarı olan kongre üyelerimiz taraftarın bütününün talebiyle aynı paydada buluştu ve bugün Sn Ali Koç’u yeni lideri ilan ettiler. Türk Futbolu çok sağlam bir tuğla kazanmıştır. Sn. Ali Koç’u şahsen tanıyan sade bir taraftar olarak, şahsım adına kendisine güvenimi ve desteğimi sunuyor olacağım. Ayrıca senelerdir yaşadığımız hastalıklı süreçte “ötekileştirmeyi” kendine vazife edinmiş kişiler; sizleri unutmayacağım ama hatırlamamaya da gayret edeceğim. Çünkü bu camia artık iyiliğin peşinden gitmeye karar vermiştir. Sn Ali Koç, hoşgeldiniz. (Fanatik)

Ali Koç'tan Alex de Souza açıklaması!Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, kulübün eski futbolcuları hakkında konuştu.
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