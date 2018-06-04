Eski tercüman Samet'ten bomba sözler!
Fenerbahçe'nin eski tercümanı, Alex'in gönderilmesinden sonra "Doğru mu Samet" kalıbıyla ön plana çıkan Samet Güzel, Ali Koç'un başkan seçilmesi sonrasında flaş sözler sarf etti.
Fenerbahçe'de dün yaşanan seçimli olağanüstü genel kurulda Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı tarihi bir fark ile geçerek sarı lacivertlilerin yeni başkanı oldu.
Seçimin ardından birçok eski futbolcu sosyal medyalarından paylaşımlarda bulundular. Ali Koç'un başkan seçilmesi Aziz Yıldırım'ın ise başkanlığının sona ermesi ile ilgili paylaşımda bulunan bir isim de sarı lacivertlilerin eski tercümanı Samet Güzel'di.
Fenerbahçe'nin eski kaptanı Alex de Souza'nın gönderilmesi sonrasında havalimanında, Brezilyalı futbolcu ile ilgili süreci anlatan Aziz Yıldırım'ın "Doğru mu Samet" sözleriyle şahit gösterdiği Samet Güzel, paylaşımında çarpıcı ifadelere yer verdi.
İşte Samet Güzel'in paylaşımında yaptığı açıklamalar:
Fenerbahçe’nin üzerindeki ölü toprağını, kasveti, ağırlığını ve umutsuzluğunu ortadan kaldıran, bunu demokrasinin değerlerine önem vererek yapan, “iyilik” mottosundan ayrılmayan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sn Ali Koç’u tebrik ediyorum. Seneler önce başkan seçilen Aziz Yıldırım, sadece Fenerbahçe’ye değil, Türk Futbolu’na vizyon atlattı ve birçok yeniliğin de öncüsü oldu. Uzun soluklu başkanlık döneminin özellikle son dönemlerinde belli oldu ki Fenerbahçe’nin vizyonu o denli büyüdü ki Aziz Yıldırım’ın vizyonu çok yetersiz kaldı ve artık değişim şarttı. Camia bunun kararını verirken çok sıkıntı çekse de nihai karar verildi. Her biri önce iyi bir Fenerbahçe taraftarı olan kongre üyelerimiz taraftarın bütününün talebiyle aynı paydada buluştu ve bugün Sn Ali Koç’u yeni lideri ilan ettiler. Türk Futbolu çok sağlam bir tuğla kazanmıştır. Sn. Ali Koç’u şahsen tanıyan sade bir taraftar olarak, şahsım adına kendisine güvenimi ve desteğimi sunuyor olacağım. Ayrıca senelerdir yaşadığımız hastalıklı süreçte “ötekileştirmeyi” kendine vazife edinmiş kişiler; sizleri unutmayacağım ama hatırlamamaya da gayret edeceğim. Çünkü bu camia artık iyiliğin peşinden gitmeye karar vermiştir. Sn Ali Koç, hoşgeldiniz. (Fanatik)
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