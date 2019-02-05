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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
05.02.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

Eski takımına dev dava!

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Eski takımına dev dava!

Fransa Ligue 1'de Rennes forması giyen Hatem Ben Arfa eski kulübü Paris Saint-Germain'e 8 milyon avroluk tazminat davası açtı.

Geçtiğimiz sezon sonunda PSG'den ayrılarak serbest kalan Hatem Ben Arfa, eski kulübüne yaşadığı maddi zararlardan dolayı 7-8 milyon avro aralığında tazminat davası açtı. Fransız oyuncu Nisan 2017 ve Haziran 2018 tarihleri arasında kadro dışı kaldığı sürede PSG tarafından maddi zarara uğratıldığını gerekçe gösterdi.

Ben Arfa'nın maç başı ücretleri performans bonuslarının hiçbirine ulaşamaması bu zarara yol açtı. 31 yaşındaki oyuncu PSG'nin ayrımcılık yaptığını ve iş haklarını taciz ettiğini sebep gösterdi. Fransız devi ise bu iddiaları yalanlayarak Ben Arfa'ya herhangi bir ayrımcılık yapılmadığını ve oyuncunun tamamen sportif sebeplerden kadro dışı kaldığını belirtti.

Fransa Futbol Federasyonu oyuncunun şikayetleri karşısında herhangi bir harekette bulunmamıştı. Geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi feshedilen Ben Arfa, eylül ayında Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile anlaşmıştı.

Ben Arfa gollerine devam ediyor!Fransa Ligue 1’de geçtiğimiz hafta Lyon’a uzaktan bir gol atan Hatem Ben Arfa, bu kez de Dijon’u avladı. Rennes maçı 2-0 kazanırken üst üste ikinci, evinde ise son altı maçtaki ilk galibiyetini aldı.
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