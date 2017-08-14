Eski milli yıldız, TFF’yi istifaya davet etti

ESKİ milli futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türk futbolunun büyük bir sistem sorunu yaşadığını söyledi. Bazı temaslar için geldiği Tekirdağ’da soruları yanıtlayan Sancaklı, A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilen Lucescu’nun da dertlere merhem olamayacağını savunarak “Lucescu kendini ispatlamış bir hoca ancak 5 tane daha Lucescu getirseniz, yanına 2 Guardiola, 3 de Zidane getirip koysanız Türk futboluna verebilecekleri çok bir şey yok” dedi. TFF’nin Türkiye’de futbolu savunamadığını öne süren Sancaklı “Demek ki yönetemiyorsunuz arkadaşlar. Lütfen çekilin, daha fazla batırmayın Türk futbolunu” diye konuştu.

Saffet Sancaklı şöyle devam etti: “Millet diyor ki; Türk futbolu uçurumun kenarına geldi. Hayır çoktan düştü. 4 büyük kulübün borcu eski parayla 6,5 katrilyon lira. Bunun faizini ödeyemezler. Kim yol veriyor bunlara kim müsaade ediyor? Herkese eşit davrandığın zaman zaten problem kalmayacak. Çok zor değil bu anlattıklarım sadece ben bilmiyorum bunu herkes biliyor. Ama işlerine gelmiyor beyefendilerin. Çünkü futbol üzerinden birbirlerine karşı güç savaşı yapıyorlar. Ben sayın Cumhurbaşkanının bu işe müdahale edeceğini düşünüyorum.”

KURTULUŞ REÇETESİ BELLİ

Futbolu, futbolun içinden gelenler tarafından yönetilmesi halinde çözüme ulaşılabileceğini vurgulayan Sancaklı, şöyle devam etti: “Ya da bu kaos devam edecek daha da kötüye gidecek. Diyelim ki TFF’de 15 tane yönetici var. 5 tanesi futboldan gelmiş olsun eski milli futbolculardan. Futbol yönünü bunlar yönetsin. Geri kalan 10 kişi, diyelim ki Türkiye’nin en iyi finansçısı holding patronu gelsin o parayı yönetsin, en iyi hukukçu gelsin hukuk kısmını yönetsin, en iyi inşaatçı gelsin inşaatları tesisleri yönetsin.”