Eski ManU'lu Miller 36 yaşında hayatını kaybetti!
Bir dönem Manchester United forması da giyen Liam Miller 36 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Geçen seneden bu yana kanser tedavisi gören İrlandalı futbolcunun bu sabaha karşı hayatını kaybettiği açıklandı.
ABD ve İrlanda’da tedavi gören Miller son olarak Wilmington takımında forma giymişti.
Manchester United’ın haricinde Celtic, Leeds United, Sunderland gibi takımlarda da oynayan İrlandalı’ya pankreas kanseri teşhisi konmuştu. (Ajansspor)
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