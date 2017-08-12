Eski kulübünü unutmadı... Salih Uçan’dan büyük vefa!

İkinci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor’un Türk futboluna kazandırdığı Mehmet Batdal, Hasan Kabze, Çağlar Akbaba, Salih Uçan, Ahmet Burak Solakel, Bekir Yılmaz, Sercan Kaya ve Koray Arslan örnek bir davranışa imza attı. Bucaspor’un altyapısından yetişip burada profesyonel olan 8 futbolcunun ekonomik olarak zor günler geçiren Buca Futbol Akademisi’ne sahip çıkma kararı aldığı öğrenildi. Türkiye’nin çeşitli merkezlerinde yaklaşık 1000 öğrencinin eğitim gördüğü Akademi’nin sıkıntılarına kayıtsız kalmayan futbolcuların, öğrencilere malzeme yardımında bulunacağı öğrenildi.

Şu anda Ankaragücü forması giyen Sercan Kaya’nın ön ayak olduğu kampanyada oyuncuların çocuklara bir de otobüs tahsis etmek istediği vurgulandı. Futbolcuların, paraları Sercan’ın hesabına göndereceği, tecrübeli futbolcunun antrenman gereçleri, eşofman ve forma gibi ihtiyaçları temin edip kulübe yollayacağı bildirildi. Kampanyaya altyapıdan yetişen başka isimlerin de katılması bekleniyor.

Buca Futbol Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ülgen eski futbolcuların duyarlılığı karşısında büyük mutluluk yaşadığını söyledi. “Hepsi bizim evladımız” diyen Ülgen, “Ahde vefanın en güzel örneğini yaşıyoruz. Çocuklarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Bucaspor camiası olarak bu sezonu birlik ve beraberlik sezonu olarak adlandırıyoruz. Buca Futbol Akademisi gelecek desteklerle yeni yıldızlar yetiştirecek, bu fabrikanın bacası her zaman tütecek. Evlatlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. (Sözcü)