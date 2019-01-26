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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak - Fotoğraf: İHA
26.01.2019 - 15:44 , Son Güncelleme:

Eski kaleci Göksel Gencer, son yolculuğuna uğurlandı

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Eski kaleci Göksel Gencer, son yolculuğuna uğurlandı

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucunu hayatını kaybeden eski kaleci Göksel Gencer, Mersin'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Samsunspor, Beşiktaş, Manisaspor, Antalyaspor, Mersin İdmanyurdu, Yimpaş Yozgatspor gibi takımlarda kalecilik yapan, ayrıca ümit milli takımının da bir dönem kalesini koruyan Göksel Gencer, Muğdat Camisi'nde öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine spor camiasından birçok isim katılırken, Göksel'le aynı formayı giyen ve daha sonra teknik direktörü olan Beşiktaş'ın eski oyuncusu ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam da katıldı. Cenaze namazı öncesi tabutun başına giderek dua okuyan Sağlam, tabutu severek duygulandı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Sağlam, Göksel'in ölüm haberiyle çok üzüldüğünü kaydederek, "Göksel Samsun'da hem benim takım arkadaşımdı hem de antrenörlüğe başladığım ilk senemde sporcumdu. O yüzden tarifi anlatılmayacak acı, duygular yaşıyorum. Bir defa sporculuğunun yanında çok düzgün bir insandı. Her zaman ılımlı, uyumlu, bir sıkıntı olduğunda hep alttan alan, arayı bulan çok düzgün bir insandı. Çok erken yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah hepimize sabırlar versin. İnşallah mekanı cennet olur. Çok erken yaşta kaybetmek bizi daha fazla üzdü ama takdiriilahi, yapacak bir şey yok. Tek yapmamız gereken artık dua etmek. Mekanı cennet olsun" dedi.

Kalp krizinden hayatını kaybetti

Göksel'in cansız bedenini evde bulan ağabeyi Yücel Gencer de kardeşiyle ölmeden önceki akşam görüştüğünü kaydederek, "Bir gün önce akşam evde beraberdik. Benden çekirdek istemişti. Getirdim, sohbet ettik. Ondan sonra ben evime geçtim. Bir gün sonra gündüz 1-2 kez telefonla aradık, ulaşamadık. Daha sonra amca oğlumla birlikte evine gittik. Çocuk kilidi olduğu için kapıyı kırarak içeri girdik. Baktım yatağında hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Bir iki sefer seslendim 'uyan' diye ama hayatını kaybetmişti. Otopsi sonucunda da kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi" ifadelerini kullandı.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Göksel, Mersin Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Beşiktaş'ın da kalesini korudu

1994-1995 sezonunda profesyonel futbol hayatına Samsun'da başlayan Gencer, o sezon takımıyla 6 maça çıktı. Ardından 6 sezon daha Samsunspor forması giyen Gencer, bu dönemde de 87 kez takımıyla ilk 11'de başladı. 2002-2003 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Gencer, burada 1 sezon kalarak, 4 maça çıktı. Bu takımların dışından Mersin İdmanyurdu, Antalyaspor, Manisaspor, Yimpaş Yozgazspor'da da forma giyen Gencer, 2008-2009 sezonundan sonra profesyonel kaleciliğine son verdi.

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