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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
10.12.2018 - 10:50, Son Güncelleme:

Eski halinden eser yok şimdi! İmparator...

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Eski halinden eser yok şimdi! İmparator...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maziyi arıyor...

Galatasaray geçen sezon rakipleri için cehennem olan Türk Telekom Stadı'nda Süper Lig'de üst üste dördüncü beraberliğini son sıradaki Rizespor'dan aldı.

2-0 üstünlüğünü koruyamayan sarı-kırmızılılar, önceki günkü karşılaşmanın ardından ilk 4 dışında kaldı. Tudor yönetiminde geçen sezon 15 haftada elde ettiği 32 puanla lider olan Galatasaray, ligde ilk 15 maç baz alındığında Fatih Terim dönemindeki en kötü performansı gösterdi.

ULAŞILAN EN YÜKSEK PUAN 38
Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takımın başında 9 ayrı sezondaki 15 haftalık karnesi incelendiğinde bu sezon topladığı 25 puan en düşüğü olarak dikkat çekiyor.

Üst üste şampiyonlukların yaşandığı ilk döneminde 1996-97 ve 1999-2000 sezonlarında 15 maçta 38 puanı gören İmparator, Galatasaray'la daha önce 15 haftada minimum 28 puana ulaşmıştı. (Sabah)

Eski halinden eser yok şimdi İmparator...

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