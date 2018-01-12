Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder hakkında flaş yorum

4,5 sezon top koşturduğu Galatasaray'dan geçtiğimiz yaz ayrılan Wesley Sneijder, daha sonrasında Nice'e transfer olmuş fakat burada da bir türlü dikiş tutturamamıştı.

Son olarak Bülent Uygun'un çalıştırdığı Katar takımı Al Gharafa'ya transfer olan Sneijder hakkında Nice'teki hocası Lucien Favre'dan flaş açıklamalar geldi.

Yalnızca 8 maçta forma giyebilen ve gol atamayan eski oyuncusunu savunan Favre, "Bu konuda herkes konuşuyor ancak bilinmesi gerekir ki Wesley, sakatlıkları yüzünden bir türlü kendini gösterme fırsatı bulamadı." ifadelerini kullandı.

Ünlü teknik adam, Sneijder'in Caen maçında harika oynadığını fakat sonrasında sakatlıklardan muzdarip olduğunun altını çizerek "Sneijder, kariyerinin sonuna kadar profesyonel bir futbolcu olarak kalacaktır." şeklinde konuştu.