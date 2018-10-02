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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İHA ÖZEL - Said Vakkas YAĞCI
02.10.2018 - 10:30, Son Güncelleme:

Eski futbolcunun kıraathanesi kariyer müzesi oldu!

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Eski futbolcunun kıraathanesi kariyer müzesi oldu!

Gaziantep'te yaşayan eski futbolcu Ömer Varlık, kendisine ait kıraathaneyi futbol oynadığı dönemlerde formasını giydiği takımların renkleriyle olan fotoğraflarıyla donatarak bir kariyer müzesi yaptı.

Gaziantepli eski futbolcu Ömer Varlık, 1957'den 1985 yılına kadar futbol oynadığı dönemdeki fotoğraflarını kıraathanesinin duvarlarına asarak, mekanı bir kariyer müzesi olarak halka açtı. Ömer Varlık'ın futbol oynadığı dönemde forma giydiği takımlarla çekilmiş olan fotoğraflarının yer aldığı kıraathanede, birlikte forma giydiği Talat Özkarslı, Celal Doğan ve Ahmet Uzer gibi Gaziantep'in tanınmış isimlerinin de gençlik fotoğrafları bulunuyor.

"Futbol oynadığım dönemle ilgili fotoğraflarımı bularak kariyer müzemi yaptım"
28 yıllık futbol hayatına ait önemli anların fotoğraflarından kendi kariyer müzesini yaptığını belirten Varlık, "Ben 1985 yılında futbolu bırakıp emekli olduktan sonra boş gezmemek için bir yerim olsun diye kıraathane açtım. Burayı açtıktan sonra da sporla çok ilgili olduğum için futbol oynadığım dönemle ilgili bütün fotoğraflarımı buldum. Sadece kendi fotoğraflarım olunca bana tatlı gelmedi. Kendimle beraber şehrin bilinen ve tanınan isimlerinin de fotoğraflarını buldum. Eski takım arkadaşlarımdan da fotoğraflarını istedim ve kıraathanemin duvarlarına monte ettim ve ortaya böyle güzel bir şey çıktı" dedi.

"Buraya eskiden futbolcu olan babasını, dedesini görmeye gelenler bile var"
Dışarıdan bir müze gibi görünen kıraathanesinde kendisi dışında pek çok kişinin daha fotoğraflarının bulunduğunu söyleyen Varlık, "Bazen burada fotoğrafı olan kişilerin çocukları, torunları yani buraya babasını, dedesini görmeyen kişiler de gelip onların gençlik hallerini görebiliyor. Çünkü çok eski fotoğraflar da var burada" diye konuştu.

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