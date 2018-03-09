Eski Fenerbahçeli'den iki kariye rekoru birden!
Jimmy Butler'ın sakatlanmasından sonra ilk beşte yer bulan eski Fenerbahçeli Nemanja Bjelica, Minnesota Tinberwolves'un kendi sahasında Boston Celtics'e 117-109 yenildiği maçta iki kariyer rekorunu kırdı.
30 sayı (2/2 serbest atış, 6/9 üç sayı, 5/7 iki sayı), 12 ribaundla oynayan Bjelica; sayı ve üç sayı isabetinde kariyer gecesi yaşadı. (Eski rekorları 24 sayı ve 5 üçlük isabeti idi. 11.13.2016, Los Angeles Lakers maçı).Butler'ın yokluğunda düşüşe geçen Minnesota'da ayrıca Taj Gibson 18 sayı, 4 ribaund. Jamal Crawford 15 sayı (1/6 üçlük), Karl Anthony Towns 15 sayı, 11 ribaund, 3 asistle mücadele etti. Andrew Wiggins 13 sayı için 21 top kullandı (6 isabet).
Chicago Bull maçında sol dizindeki sakatlık nedeniyle dinlendirilen Kyrie Irving 23 sayı, 7 ribaund, 8 asistle döndü. Al Horford, Karl-Anthony Towns'ın etkisini azaltan savunması dışında 20 sayı, 8 ribaund, 6 asistlik katkı yaptı, Marcus Morris 17 sayı attı. Yaptığı smaçtan sonra çemberi tutamayarak yere kötü düşen ve üçüncü çeyrekte soyunma odasına giden Jaylen Brown 14 sayı attı. Brown'ın bu düşüşü Fenerbahçeli Nunnally'nin sakatlandığı pozisyonu akıllara getirdi.
BASKETFAUL
Yorumları Göster
Yorumları Gizle