Eski Fenerbahçeli Skrtel'in Atalanta'daki yıllık kazancı şok etti
Fenerbahçe'nin son teklifini geri çeviren Skrtel'in yeni takımıyla yıllık 1 milyon euro ücret üzerinden anlaştığı öğrenildi.
Geçen sezon Kanarya’da stoperde oynayan Martin Skrtel ile Roman Neustadter'inm yeni takımlarındaki yıllık kazançları sadece 1’er milyon euro...
Skrtel, Fenerbahçe'nin 2 milyon euroluk yıllık ücret teklifini geri çevirmişti... Slovak oyuncu sarı lacivertli ekipte senelik 2.5 milyon euro garanti ücret kazanıyordu.
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