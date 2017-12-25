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Eski Fenerbahçeli, Sevilla'da beklentileri karşıyalamadı!

Sezon başında Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer burada beklentileri karşılayamadı. Danimarkalı savunma oyuncunun transfer olması gündemde.

Hürriyet Haber
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Fenerbahçe'nin Lille'den transfer ettiği Kjaer bu sezonun başında 12.5 milyon euro bedelle Sevilla'nın yolunu tutmuştu. Fakat 28 yaşındaki oyuncu buradaki performansıyla geçer not alamadı.

Fransa yolcusu!

L'Equipe gazetesinin haberine göre Kjaer için Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne devreye girdi. Yeni bir yapılanmaya giden Fransız ekibinin Kjaer'i devre arası transfer etmek istediği ancak sevilla'nın şimdilik buna izin vermediği kaydedildi.

St. Etienne'in transfer listesinde Kjaer'in haricinde Wolfsburg'dan Ntep ve Lorient'den Majeed Waris de bulunuyor.

Bu sezon Sevilla formasını 16 kez terleten Kjaer 1 gol kaydetmeyi başardı. (Ajansspor)

 

Futbol

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