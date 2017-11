Eski Fenerbahçeli futbolcudan önemli açıklamalar! Fenerbahçe'nin kadrosu...

İpekoğlu, "Antrenörlükten bir haber arkadaşlarımızı, futboldan bir haber çocukların yanına verip altyapıda futbol öğret diyorsunuz. Yurt dışında antrenörlük geçmişi olan insanlar altyapıda görev alıyor. Altyapıdaki arkadaşlarımıza maaşlarıda ödenmiyor.Ülke olarak bu işe el atmamız gerekiyor. Temennimiz Aykut Hoca'nın Fenerbahçe'de başarılı olması. Benim kişisel görüşüm. Şu andaki mevcut Fenrbahçe kadrosu kolay kolay şampiyonluğu yakalayacak bir takım değil. Hoca eleştirilerden yıpranıyor. 90+5'te gol olmasaydı, 5 puanlık fark vardı. Aykut Hoca'nın açıklaması yerine oturacaktı. Aykut Hoca'nın açıklamaları çok doğruydu. Bir anda son dakika golü her şeyi tersine çevirebiliyor. Gol olmasaydı, eleştiriler övgü olacaktı. 5 puanla 7 puan arasında farklar var ama kapatılabilir. Fenerbahçe her zamah hedefi şampiyonluk olan bir takımdır. İkinci yarıda transferler olacaktır. Fenerbahçe her zaman bu yarışın içerisinde olur. Umarım Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye 4. yıldızı takar"