Eski F.Bahçeli'den acı itiraf!
Valencia'dan kiralık olarak Lazio'ya giden eski Fenerbahçeli Nani acı konuştu.
Valencia'dan kiralık olarak Lazio'ya giden eski Fenerbahçeli Nani, İtalyan ekibinde şu ana kadar gösterdiği performanstan ötürü büyük üzüntü duyduğunu söyledi.
BEKLENTİ BÜYÜKTÜ AMA...
Roma'da bir okulu ziyaret eden Portekizli yıldız, "Benden beklentiler büyüktü. Ancak taraftarlarımızı mutlu edemedim" ifadelerini kullandı. Nani, bu yıl Serie A'da yalnızca 2 maça ilk 11'de çıkabildi. (Fotomaç)
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