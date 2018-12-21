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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
21.12.2018 - 18:10, Son Güncelleme:

Eski dost, şimdi rakip! Bayram Bektaş...

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Eski dost, şimdi rakip! Bayram Bektaş...

Spor Toto Süper Lig’in 17. hafta açılış müsabakasında, Ankaragücü ile Kayseri Kadir Has Stadı’nda karşı karşıya gelecek Göztepe’ye eski teknik direktörü Bayram Bektaş rakip olacak.

Spor Toto Süper Lig’de beş karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen Göztepe, yarın Kayseri Kadir Has Stadı’nda Ankaragücü ile karşılaşacak. Saat 13.30’da başlayacak karşılaşmada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

Her iki takımda sezona iyi bir giriş yapsalar da, ligde son haftalarda sancılı süreç yaşayamaya başladı ve son beş maçta sadece bir puan topladı. Beş maçtır galip gelemeyen iki ekip, son haftalarda teknik direktör değiştirme yoluna gitti.

İlk Süper Lig deneyimine Göztepe ile kavuşan Bayram Bektaş, üst üstte aldığı dört mağlubiyetten sonra Başkan Mehmet Sepil ile görüşerek sarı-kırmızılarla yollarını ayırdı. Göztepe’de boşalan teknik direktörlük koltuğuna Kemal Özdeş getirildi. Özdeş, Göztepe ile çıktığı ilk lig karşılaşmasında Bursaspor ile 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretine son veremedi. İzmir ekibi hafta içi Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş karşılaşmasında Nazilli Belediyespor’u 2-1 yenerek, hem kupada bir üst tura çıktı hem de Ankaragücü karşılaşması öncesinde moral depoladı.

Yollar bu sefer rakip olarak keşişti
Geçen sezon Ankaragücü’nü Süper Lig’e çıkmasında büyük pay sahiplerinden biri olan İsmail Kartal ise geçen hafta 4-0 kaybedilen Sivasspor müsabakası sonrası açıklamalarından dolayı sarı-lacivertli yönetim tarafından görevine son verildi. Kartal ile yolların ayrılmasının ardından başkent ekibi, Göztepe’den ayrılan Bayram Bektaş ile anlaştı. Ankaragücü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Bektaş, Göztepe ile yolları çok kısa sürede rakip olarak keşişti.

Süper Lig’de son maç 15 yıl önce
Göztepe ve Ankaragücü, 15 yıl sonra Süper Lig’de kozlarını paylaşacak. Süper Lig’de son olarak 2002-2003 sezonunda Alsancak Stadı’nda karşılaşan iki rakibin maçı 1-0 Ankaragücü’nün galibiyetiyle son bulmuştu.
İki takım, toplamda 10 kez birbirlerine rakip oldu. 10 müsabakada Ankaragücü beş galibiyet, Göztepe ise üç galibiyet aldı. Taraflar iki kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Göztepe, bu maçlarda 11 kez gol sevinci yaşarken, Ankaragücü ise 15 kez rakip fileleri havalandırdı.

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